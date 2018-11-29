В ДУМ РФ призвали посещать Московскую соборную мечеть для вознесения молитв, пока там «на всеобщее обозрение выставляется волос Посланника Аллаха»

В Духовном управлении мусульман Российской Федерации (не путать с ЦДУМ РФ) призвали посещать Московскую соборную мечеть для вознесения молитв, пока на протяжение месяца там «на всеобщее обозрение выставляется волос Посланника Аллаха». Об этом на своей страничке в Фейсбуке написал руководитель аппарата ДУМ РФ Ильдар Нуриманов. По словам Нуриманова, сам он уже совершил данную церемонию вместе с женой и детьми. «В светлый месяц рабиу-ль-авваль – в месяц рождества пророка Мухаммада, мир и благословение ему, посетили Московскую Соборную Мечеть и вознесли молитвы Всевышнему, благословениям Пророку Ислама, его семье и сподвижникам», – говорится в сообщении. Глава аппарата напомнил о возможности совершения молитвы во время демонстрации в соборной мечети «волоса посланника Аллаха». «Всем тем, кто не знает сообщу, что в этот месяц в мечети на всеобщее обозрение выставляется волос Посланника Аллаха, мир и благословение ему. Все желающие могут посетить и вознести дуа-молитвы!» – написал Ильдар Нуриманов. Также, руководитель администрации ДУМРФ сообщил, что глава Российского императорского дома Великая Княгиня Мария Владимировна, посещая Московскую Соборную мечеть в сопровождении духовного лидера российских мусульман муфтия шейха Равиля Гайнутдина и его супруги Зухры Гайнутдиновой, изъявила желание выразить свое почтение священной реликвии – волосу пророка Мухаммада (мир ему и благословение Всевышнего), выставленной в мечети в специальной витрине в честь благословенного рождения Пророка.

Фото: Ильдар Нуриманов с женой и детьми в Соборной мечети г. Москвы.

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