Священнослужитель РПЦ МП признан судом виновным в сексуальном насилии над 87 малолетними детьми

Суд Якутии осудил иеромонаха Русской православной церкви Московского патриархата (РПЦ МП), настоятеля православного учебного заведения «отца» Мелетия на 17 лет лишения свободы. Священнослужитель признан судом виновным в сексуальном насилии над малолетними мальчиками. Следственные органы Якутии, после длительного разбирательства и следственных действий, полностью доказали вину священнослужителя в совершении особо тяжких насильственных действий сексуального характера над 87 детьми. Об этом жестоком преступлении, со ссылкой на пресс-службу Верховного суда Якутии, также сообщает якутское издание SakhaPress.

Только в начале марта прошлого года он был освобожден от должности директора православной гимназии, которой руководил в течение семи лет. Тогда архиепископ Якутский и Ленский Роман провел совещание по вопросам руководства Свято-Иннокентьевской православной гимназии в Якутске и "поблагодарил за понесенные труды бывшего директора гимназии иеромонаха Мелетия, который должен был направиться на новое послушание для окормления паствы Русской Православной Церкви за границей". Но, спустя три недели после увольнения в отношении «отца» Мелетия возбудили уголовное дело о сексуальных преступлениях. В то время он был определен исполняющим обязанности настоятеля Покровского храма в городе Паттайя в Таиланде.

В сентябре 2018-го в ходе заседания Верховного суда республики, на котором рассматривалась жалоба на продление ареста, выяснилось, что священнослужитель причастен к 87 эпизодам сексуального насилия над детьми.

Также вызывает удивление тот факт, что только через месяц после задержания якутская епархия РПЦ МП нашла в себе силы запретить «отцу-насильнику» в священнослужении.