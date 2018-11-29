Таджикский мусульманин умер во время допроса в московской полиции

В Москве 38-летний гражданин Таджикистана умер во время допроса в отделе полиции. Инцидент произошел 21 ноября в отделе внутренних дел «Вешняки», расположенном на востоке столицы, сообщает Радио Озоди.

Сообщается, что вечером 21 ноября сотрудники уголовного розыска при силовой поддержке бойцов СОБРа на ул. Никитинская задержали 18 граждан Таджикистана. Задержания проводились в рамках уголовного дела о разбое в особо крупном размере.

«Среди задержанных был 38-летний мужчина, на которого по причине сопротивления сотрудникам полиции были надеты наручники. В служебном кабинете ОВД он внезапно почувствовал себя плохо, потерял сознание и упал со стула, на котором сидел, после чего умер. Наряд «скорой помощи» констатировал смерть, предварительная причина - острая сердечно-сосудистая недостаточность», - сказал источник информационного агентства «Москва».

Максим Колосветов, сотрудник пресс-службы ГУВД Москвы сообщил, что по факту случившегося проводятся проверки, в том числе служебная.

В представительства Министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана в России вечером 23 ноября сообщили, что сотрудники представительства встретились с руководством ОВД «Вешняки». «Как стало известно, умершего зовут Шоев Илхомиддин Шарофуддинович, он родился 7 апреля 1980 года».

Между тем, родственники погибшего не верят в версию о смерти из-за «сердечной недостаточности». Они сообщают, что лицо Шоева было все в синяках и он явно погиб насильственной смертью. Вчера состоялись его похороны в родном селе Бахористон района Рудаки.

"Они утверждают, что он скончался от сердечного приступа, но лицо и голова у него покрыты синяками", – говорит Шарофиддин Шоев, отец Илхомиддина.

Про следы побоев говорят и другие родственники умершего, которые омывали тело Илхомиддина перед погребением. Они это сфотографировали на телефон. "Следы побоев были на лице, на затылке, руках, на левом боку и на ноге. Очень ясные посинения", – сказал Абдурахим Самадов, житель района Рудаки.

Родственники не стали делать повторную экспертизу в Таджикистане. Они объяснили Радио Озоди это тем, что не верят в правосудие. А по традиции покойного нужно хоронить как можно быстрее.

Глава МВД Таджикистана Рамазон Рахимзода попросил своего российского коллегу Владимира Колокольцева предоставить пояснения о причине смерти 38-летнего таджикского мигранта.

Такая просьба содержится в срочной телеграмме на имя российского министра внутренних дел, направленной 28 ноября. «Также в телеграмме содержится просьба взять под контроль расследование данного инцидента», - отмечается на сайте таджикского правоохранительного ведомства.