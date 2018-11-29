Саудовская Аравия даст Тунису 500 миллионов долларов

Саудовская Аравия предоставит Тунису 500 миллионов долларов США по выгодной процентной ставке и будет финансировать два проекта на сумму 140 миллионов долларов, сообщили в агентстве Reuters в среду на следующий день после визита саудовского наследного принца, который вызвал протесты в Тунисе.

Как мы уже сообщали, сотни тунисцев провели первые демонстрации в арабском мире против наследного принца Саудовской Аравии Мухаммада бин Салмана во время его визита во вторник, осудив его как убийцу, участвовавшего в убийстве саудовского журналиста Джамала Хашакджи.

Фактический правитель королевства не сталкивался с какой-либо открытой критикой дома и получил щедрые приемы ранее в своем турне при посещении Бахрейна, Объединенных Арабских Эмиратов и Египта.

Принц был принят президентом Беджи Кейдом Эссебси, который наградил его медалью республики, высшей официальной наградой. Впрочем, причины такого отношения со стороны властей Туниса понятны - Тунис борется с экономическими проблемами и жаждет иностранного финансирования.

«Тунис объявит через несколько дней важные сделки с Саудовской Аравией, включая кредит с низкой процентной ставкой, соглашения об инвестициях и другие важные детали», - сказал государственному телевидению советник президента Нуреддин бен Тиджа.

Два тунисских источника - чиновник и источник, близкий к обсуждениям между принцем Мухаммадом и Эссебси, - сказали Reuters, что кредит будет стоить 500 миллионов долларов. Они сказали, что Саудовский фонд развития также будет финансировать два проекта стоимостью около 140 миллионов долларов, но не дал более подробной информации.

Напомним, что Тунис изо всех сил пытается сократить бюджетный дефицит, стабилизировать падение валютных резервов и управлять ожиданиями международных кредиторов, требующих реформ, таких как сокращение заработной платы.

Экономика Туниса была в смятении с тех пор как автократ Зин аль-Абидин Бен Али был свергнут в результате восстания 2011 года, вызванного гневом из-за безработицы, бедности и рекордного уровня инфляции.

Под давлением Международного валютного фонда премьер-министр Юсеф Джахед призвал сократить бюджетный дефицит до 4,9 процента ВВП в этом году с 6,2 процента в прошлом году.

Наследный принц сказал государственному телевидению Туниса, что Саудовская Аравия давно поддерживает хорошие отношения с Тунисом: «Я не могу приехать в Северную Африку, не посещая Тунис ... Президент Туниса мне как отец».