Американский спецназовец обвиняется в сокрытии военных преступлений в Ираке

Командир военно-морского спецназа («морских котиков») был обвинен во вторник в том, что он не выступил против директора по специальным операциям Эдварда Галлахера, награжденного американского медика и снайпера, который в настоящее время находится под следствием за совершение военных преступлений в Ираке в 2017 году.

Командующему взводом лейтенанту Джейкобу Портье предъявлены семь обвинений в соответствии с Единым кодексом военного правосудия, включая «нарушение служебных обязанностей», после того как сообщается, что он знал о внесудебных казнях, совершенных Галлахером, но не сообщил об инцидентах.

После своей последней поездки в Ирак Галлахер был назначен командиром взвода в SEAL Team 7 и награжден «Серебряной звездой». На прошлой неделе другая картина предстала на двухдневном слушании, где прокуроры представили свидетельства коллег Галлахера, которые описывали его поведение в прошлом году как безрассудное и кровожадное.

Ветеран семи предыдущих операций в Ираке и Афганистане Галлахер, по сообщениям, обстрелял гражданскую толпу, застрелил иракскую девушку, идущую вдоль берега реки, и старика, несущего водяной кувшин, а также угрожал убить односельчан, если они сообщат о его действиях.

«Каждый снайпер во взводе сказал, что он не был хорошим снайпером», - рассказал военному суду специальный агент Джо Уорпински из Военно-морской уголовной следственной службы.

По сообщениям, некоторые из офицеров настолько боялись поведения Галлахера, что даже пытались испортить его снайперскую винтовку, чтобы сделать ее менее точной, и разработали привычку делать предупредительные выстрелы, чтобы отпугнуть иракских гражданских лиц, чтобы у их начальника не было возможности стрелять в них ,

39-летнего офицера также обвиняют в убийстве бойцы, который был в возрасте от 12 до 17 лет, и который был захвачен и ранен иракскими войсками в Мосуле. Следователи ВМС заявили, что один медик SEAL стоял на коленях над головой бойца, рассматривая его, когда Галлахер подошел и, не сказав ни слова, достал нож ручной работы и несколько раз ударил подростка по шее и боку.

Затем члены взвода позировали для фотографий с Галлахером, когда он держал голову подростка за волосы одной рукой и держал нож в другом. По сообщениям, позднее он отправил фотографию коллеге с сообщением: «Я достал его моим охотничьим ножом».

Лейтенанта Портье обвиняют в том, что знал об этом инциденте и не предпринял никаких действий против Галлахера. В апреле этого года уголовное расследование было наконец открыто после того, как некоторые офицеры сообщили о казни старшему руководству.

Если он будет признан виновным, Галлахер может получить пожизненный срок за умышленное убийство, покушение на убийство, хранение наркотиков и почти 12 других преступлений, в том числе «дискредитацию вооруженных сил».

Оборонная команда самого Галлахера отвергла обвинения как ложь, изобретенную коллегами обвиняемого, якобы из ревности.

На фотографиях, сделанных вместе с мертвым подростком в Мосуле, адвокат Филипп Стакхаус сказал суду, что позирование с трупами является общей чертой многих военных экспедиций США: «Эти типы изображений не уникальны; они были в каждом иракском деле, которое я когда-либо вел».

В сентябре после того, как прокуроры пожаловались на попытки Галлахера запугать свидетелей, начальник был арестован и сейчас находится в тюрьме, в ожидании дальнейших процедур.

Вне зависимости от того, как закончится процесс, можно не сомневаться, что имя Галлахера станет культовым, а его биография ждет какого-нибудь Клинта Иствуда, который сделает из кровавого психопата и нациста идеального американского героя.