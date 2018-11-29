"Пока мусульмане защищают справедливость и свободу, Палестина будет существовать" - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил перед Стамбульской встречей Постоянного комитета по экономическому и торговому сотрудничеству Организации исламского сотрудничества (COMCEC) в среду, сообщает Sabah.

«Пока мусульмане и все люди защищают справедливость и свободу, Палестина будет существовать», - сказал Эрдоган на встрече.

Эрдоган заявил, что Турция будет поощрять своих людей к посещению Иерусалима, «поэтому оккупанты не потушат огни святого города».

Эрдоган сказал, что международные организации разочаровали мусульман из-за Палестины и гражданских войн, хотя мусульмане призывали их к решениям.

«От Сирии до Ирака, Йемена, Палестины, кризис и кровопролитие в регионе связаны с линиями, прочерченными после Первой мировой войны», - сказал Эрдоган.

«Мы не должны попадать в ловушку тех, кто придает больше веса капле нефти, чем капле крови», - сказал Эрдоган.

«Если миллионы бедны и голодают в Йемене, за это отвечают мусульмане, а не другие», - добавил он.

Эрдоган также повторил свой призыв к реформе в структуре Совета Безопасности США, назвав ее «обязательной».

Он также призвал исламские страны принять политику, выгодную для других исламских торговых партнеров.

«Использование национальных валют в торговле между исламскими странами важно для освобождения от империалистических оков», - сказал он.

Эрдоган сказал, что рост торговли между членами Комитета экономического сотрудничества Организации Исламского Сотрудничества (ОИК) делает их сильными.

Он настоятельно призвал мусульманские страны завершить соответствующие процедуры, чтобы сделать преференциальную торговую систему «реальностью».