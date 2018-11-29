Саудовская Аравия закрыла сделку по покупке комплекса противоракетной обороны THAAD

Саудовская Аравия купит систему противоракетной обороны Lockheed Martin стоимостью 15 млрд. долларов США, заявил в среду официальный представитель государственного департамента США. Сделка состоялась после агрессивного лоббирования со стороны администрации, которое включало личный телефонный разговор между президентом Дональдом Трампом и саудовским королем Салманом.

Государственный департамент заявил, что в понедельник официальные лица Саудовской Аравии и США подписали письма о предложении и документы приемки, в которых были оформлены условия для покупки Саудовской Аравией 44 пусковых установок THAAD, ракет и соответствующего оборудования.

В последние недели администрация Трампа и оборонная промышленность США работали над тем, чтобы сохранить несколько актуальных сделок в широко рекламируемом пакете вооружений на 110 миллиардов долларов для Саудовской Аравии, на фоне растущей обеспокоенности по поводу роли лидеров королевства в смерти журналиста Джамала Хашакджи, видного критика саудовского руководства.

Перед лицом внутреннего и международного давления, требующего наказать Эр-Рияд, Трамп назвал Саудовскую Аравию «великим союзником» и отказался принимать какие-либо меры против ее руководства, сославшись на многомиллиардные контракты по оружию и проблемы национальной безопасности США.

Пресс-секретарь сказал, что сделка по THAAD обсуждалась с декабря 2016 года.

Трамп и король Салман обсудили в конце сентября по телефону покупку комплекса противоракетной обороны THAAD, сообщил агентству Reuters в Саудовской Аравии официальный представитель королевства. В то время чиновник сказал, что сделка вполне может быть закрыта к концу года.

Представитель Госдепартамента сказал, что сделка, о которой впервые сообшила CNBC, поддерживает «долгосрочную безопасность Саудовской Аравии и региона Персидского залива перед лицом растущей угрозы баллистических ракет от иранского режима и поддерживаемых Ираном экстремистских группировок».

Выступая против Белого дома, Сенат проголосовал в среду за принятие резолюции о прекращении военной поддержки США для коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией в Йемене, что послужило поводом для возможного окончательного голосования по этой сделке в течение нескольких дней. Конгресс одобрил продажу системы противоракетной обороны THAAD в 2017 году.