Мечетям Татарстана не хватает имамов

В 60 мечетях Татарстана не хватает имамов, заявил заместитель муфтия Татарстана по работе с мухтасибатами Мансур хазрат Джалялетдинов, сообщают Idel.Реалии.

Об этом Джалялетдинов сообщил во время круглого стола "Как дела, хазрат?", который состоялся в Галиевской мечети Казани и был посвящен кадровому обеспечению сельских мечетей.

— Цифры не радуют. Есть мечети, в которых вообще нет муллы. На сегодняшний день в Татарстане зарегистрировано 1,5 тысяч мечетей, двери 60 из них закрыты, потому что нет имамов. В настоящий момент примерно у 700 имамов нет религиозного образования, но они обучаются на вечерних курсах или заочно. В сельских мечетях есть проблема нехватки молодых кадров, многим имамам — 55 – 60 лет, — рассказал он.

По словам главного казыя республики Джалиля хазрат Фазлыева, молодые люди, только что окончившие медресе, не спешат возвращаться в сельские мечети.

— Молодежь, окончив медресе, не спешит приехать в сельские мечети. Необходимо создать для них среду общения. Сегодня имамы имеют авторитет в обществе, часто приходят за советом именно к нам, — отметил он.

Напомним, что на протяжении многих веков после завоевания Казанского ханства Москвой, именно сельские мечети и их имамы оставались центрами, вокруг которых теплилась татарская духовная жизнь, вопреки всем вызовам. Теперь же, она оказалась под угрозой.