Казахи из Китая просят власти Казахстана помочь им вызволить родных из лагерей в Синьцзяне

Около 10 кыргызстанцев и этнических кыргызов из Китая 23 ноября провели пресс-конференцию в Алматы (Казахстан), сообщают «Новости Кыргызстана».

Пресс-конференция была организована казахской организацией «Молодые добровольцы Ата-Журта» для этнических кыргызов и казахов из Китая, которые не могут найти своих родственников, оставшихся в Китае.

Они рассказали свои истории журналистам западных стран. Участники пресс-конференции обратились к мировой общественности, властям Кыргызстана и Казахстана и попросили посодействовать в освобождении задержанных родственников.

Активист казахстанской организации Серикжан Билаш рассказал, что в Китае задержали свыше 50 тысяч кыргызов, а число задержанных казахов достигло 700 тысяч. По его словам, информация о количестве задержанных кыргызов в организацию поступила два месяца назад.

На встречу, организованную в Алматы, пришло около полусотни человек. Многие из них рассказали о разделенных семьях. У одних родители не могут выехать из Китая — их не выпускают из страны. Другие говорят, что родственников удерживают в Синьцзяне под стражей. Связь с родными по ту сторону границы утеряна, ехать в Китай люди опасаются, так как их там могут запросто задержать, даже если у них гражданство Казахстана.

Родственники пропавших людей просят власти Казахстана и Кыргызстана посодействовать освобождению их родных. К сожалению, пока что власти Казахстана лишь в очень деликатной и намекающей манере просили китайцев смягчить отношение к казахам. Но реакция была настолько неуверенной, что Китай ее практически не заметил.