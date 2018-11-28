Сотни мертвых тел продолжают находить в могилах вокруг Ракки

Сирийские рабочие эксгумировали более 500 тел из одного из самых крупных массовых захоронений вблизи северного города Ракка, когда-то являвшегося столицей самозваного ИГИЛ*, сообщил местный чиновник во вторник.

Эксгумация массовых захоронений в районе Ракки и вокруг нее осуществляется местными группами и спасателями, обеспокоенными сохранением тел и доказательств для возможных судебных разбирательств по военным преступлениям.

«Мы находимся в гонке со временем. Эти тела разлагаются с экспоненциальной скоростью», - говорит Сара Кайали из Human Rights Watch.

Разрушительная воздушная и наземная кампания, возглавляемая США, привела к тому, что боевики ИГИЛ бежали из Ракки больше года назад, но спасатели и команды восстановления продолжают находить массовые захоронения в городе и вокруг него. По меньшей мере девять могил были обнаружены в районе Ракки и вокруг нее, а тела, которые были эксгумированы, представляют собой смесь жертв коалиции под руководством США, боевиков ИГИЛ и гражданских лиц.

Массовая могила Панорама, названная в честь того района, где она была найдена, является одной из самых больших из девяти массовых захоронений, обнаруженных до сих пор, и, как считается, содержит около 1500 тел. Хаммуд аль-Шавах, местное должностное лицо, участвовавшее в этой работе, сказал, что 516 тел (боевики ИГИЛ и гражданские лица), были эксгумированы.

Эта работа непростая и болезненная, а сама задача огромна. Команда из Ракки и судебно-медицинский эксперт тщательно выгребают грязь в поисках тел, которые, предположительно, были захоронены там в последние дни четырехмесячной кампании по взятию Ракки.

Абдур Рауф аль-Ахмад, заместитель судебного врача, сказал, что местные команды начинают свою работу в 8 утра и работают в течение более семи часов подряд каждый день, копаясь в аккуратно сформированных траншеях в могиле.

«После того, как мы вытаскиваем тела из этой могилы ... мы фиксируем, принадлежит ли оно бойцу, ребенку, младенцу, подростку или женщине или обычному человеку», - сказал он. «Мы документируем одежду, украшения, высоту, тип травмы, причину смерти и то, как она была покрыта, то, что было на ней, чем она была обернута, и ее положение в могиле».

Международные правозащитные группы говорят, что они обеспокоены тем, что местные группы не получают необходимой поддержки в плане судебной экспертизы и людских ресурсов.

«Если эти тела не будут сохранены в правильном порядке, так, как это было установлено, то это означает, что большая часть этих доказательств может быть потеряна, когда мы потребуем ответственности за преступления, совершенные либо в контексте битвы, либо до нее» - говорит Кайали.

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