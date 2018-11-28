Тунис протестует против визита наследного принца Саудовской Аравии

Третий день подряд тунисцы выходят на улицы столицы страны, чтобы выразить свой гнев по поводу визита саудовского наследного принца Мухаммада бин Салмана.

Сотни людей, которые во вторник собрались на знаменитом проспекте Хабибы Бургибы в центре Туниса, чтобы выразить протест против визита принца после заявлений о его причастности к убийству саудовского журналиста Джамала Хашакджи в саудовском консульстве в Стамбуле 2 октября.

Проспект был местом массовых демонстраций более семи лет назад, когда тунисцы свергли своего диктатора Зин аль-Абидина Бен Али, чем вызвали волну восстаний по всему Ближнему Востоку. Бен Али, который удерживал власть в течение 23 лет, был беглецом в Саудовской Аравии (убежденного врага «Арабской весны», начавшейся в Тунисе) с 2011 года.

Наследный принц Мухаммад бин Салман прибыл в Тунис во вторник вечером в рамках регионального тура, по пути на саммит G20, который пройдет в Аргентине в пятницу. В Тунисе он, как ожидается, проведет переговоры с президентом страны и премьер-министром.

Интересно, что этот зарубежный визит наследного принца стал первым после убийства Хашакджи, и как считают многие наблюдатели, призван обелить имидж принца за рубежом в связи с международным возмущением из-за убийства журналиста Washington Post. До Туниса МБС успел посетить ОАЭ, Бахрейн и Египет, где его с помпой встречал другой диктатор — Абдель-Фаттах ас-Сиси.

Протестующие, среди которых есть и известный тунисский правозащитник Саид Арус, говорят, что они собрались не для того, чтобы поддерживать ось Турция-Катар в региональных спорах с КСА и ОАЭ. Как получатель существенной помощи и инвестиций из Персидского залива, Тунис официально избегал принимать участие в споре.

«Мы здесь, чтобы подчеркнуть наше достоинство, наш национальный суверенитет и сказать, что мы не продаемся», - говорит Арус.

«Нам не нужны твои нефтяные танкеры или твои нефтедоллары. Свободные тунисские люди не продаются», - добавляет Арус, как будто он обращался к МБС.

Протестующие также осудили возглавляемую Саудовской Аравией военную кампанию в Йемене, где четырехлетняя война уже породила самый тяжелый гуманитарный кризис в мире.

Тунисские правозащитники обвиняют МБС в том, что он «главный архитектор» разрушительной войны в Йемене, которая, как считается, убила десятки тысяч людей, в том числе много детей. Еще одной причиной протестов называют участие МБС в т. н. «сделке века», которая считается практически равнозначной предательству Палестины.

«Тунис теперь чист. Если у вас есть кровь на руках, не приходите в Тунис».