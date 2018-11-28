Сомали: 26 человек погибло в двух терактах в один день

В результате двух террористических атак в Сомали в понедельник были убиты известный местный шейх и его 17 последователей на севере страны, и по меньшей мере восемь человек были убиты и ранены еще 15 человек в Могадишо, сообщили в полиции Сомали.

Ахмет Авале из полиции Галкайо сказал, что два террориста-смертника взорвались перед резиденцией религиозного лидера, которая также использовалась как суфийская завия (обитель). а затем четыре боевика штурмовали здание и открыли огонь в северном городе Галкайо.

Согласно первоначальным сообщениям, 20 человек получили ранения в результате нападения, сказал Авале, добавив, что силы безопасности убили трех нападавших в перестрелке, а один был схвачен живым.

В результате нападения был убит шейх Абдивели Али Эльми, у которого есть сотни учеников (муридов).

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группа Аль-Шабааб.

Между тем в Могадишо, бомба, заложенная в автомобиле взорвалась на переполненном рынке в Каво-Гейди в Вададжире, Могадишо.

«Из того, что мы знаем сейчас о нападении, по меньшей мере 8 человек, в основном гражданских лиц, погибли и еще 15 получили ранения, - они были доставлены в больницу для лечения», - говорит представитель полиции.

Служба скорой помощи в Могадишо также подтвердила, что они перевезли более 15 раненых в больницы.

Ни одна группа еще не взяла на себя ответственность за нападение, но чиновники обвинили аль-Шабааб в нападении.