В Ингушетии бывшего полицейского настигла кровная месть за совершенное им убийство

В Ингушетии неизвестный застрелил бывшего сотрудника полиции, который не так давно отбыл срок за убийство. Считается, что вероятнее всего, причиной убийства стала кровная месть.

Сообщается, что убийство произошло 25 ноября около 19:30 по московскому времени в селе Яндаре Назрановского района. Погибший шел по улице Лермонтова, неподалёку от своего дома, когда преступник (или преступники) несколько раз выстрелил в него. Раны оказались смертельными.

— В ходе проверки оказалось, что погибший был сотрудником полиции, уволенным после возбуждения против него уголовного дела по статье «убийство». Вскоре он попал в тюрьму и освободился лишь после 7 лет колонии, в 2015 году, — сообщили в пресс-службе МВД,

Сразу же после преступления возбуждено уголовное дело, полицейские начали поиск убийцы.