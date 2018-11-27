В Гааге судят христианского террориста из ЦАР по прозвищу «Рэмбо»

Лидер христианской милиции Центральноафриканской Республики, он же депутат парламента ЦАР, известный под прозвищем «Рэмбо», появился в пятницу в Международном уголовном суде (МУС), где против него выдвинули 14 обвинений в военных преступлениях и преступлениях против человечности, включая убийства, пытки и использование детей-солдат во время конфликта.

Прокуроры утверждают, что 43-летний Альфред Екатом командовал примерно 3000 бойцами в преимущественно христианской милиции, которая убивала мусульман в период между декабрем 2013 года и августом 2014 года, в столице ЦАР Банги и вокруг нее.

Во время своего первого выступлении перед судьями МУС с момента его передачи в Нидерланды в выходные, Екатом подтвердил свое имя, возраст и что он прочитал обвинения в ордере на арест. Ему не потребовалось подавать ходатайство на 35-минутном слушании.

Во время своего выступления в пятницу Екатом сказал суду, что его избивали и пытали после его ареста в конце прошлого месяца в парламенте.

Защитник Екатома Хавьер-Жан Кейта сказал председательствующему судье Антуану Миндуа, что Екатом рассказал, будто его избивали прикладом автомата Калашникова после того, как он был арестован в прошлом месяце после выстрелов в парламент. Кейта также сказал, что Екатом незаконно держали после его ареста и до того, как его посадили в самолет в Гаагу, где базируется суд.

«Его основные права были нарушены», - сказал Кейта.

Миндуа назначил 30 апреля в качестве даты слушания, на котором судьи будут прислушиваться к доказательствам обвинения, прежде чем рассмотрят вопрос о том, следует ли подтвердить обвинения против Екатома и заставить его предстать перед судом.

Напомним, что Центральноафриканская Республика страдает от межрелигиозных и межобщинных боевых действий с 2013 года, когда столицу захватила повстанческая коалиция Селека, состоявшая преимущественно из мусульман, а затем христианская милиция «антибалака» стала отвечать феноменальным насилием. Тысячи людей погибли, еще сотни тысяч стали беженцами.

В мае 2014 года правительство ЦАР обратилось к МУС с просьбой расследовать преступления, предположительно совершенные Селека и анти-Балакой. До сих пор никто из бойцов Селеки не попал под прицел главного прокурора суда Фату Бенсуды.

В ордере на арест Екатома говорится, что он использовал «жестокую и воспалительную риторику» и приказал своим силам «убивать Селека и мусульман» и уничтожить их дома, а также мечеть.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch приветствовала дело против Екатома.