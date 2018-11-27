Албанский мир объединяется: Великая Албания?

На фоне обострения отношений между Косово и Сербией, которые начали форменную торговую войну друг с другом, албанцы Косово интегрируются с албанцами Албании.

Вчера, за два дня до Албанского национального дня, в городе Печ (Косово) состоялось совместное заседание правительств двух албанских стран.

Стороны договорились на протяжении полугода объединить таможни, сократить таможенные тарифы и отменить плату за роуминг.

Были подписаны соглашения о сотрудничестве между правительством Албании и Косово в области государственного долга, внешнего финансирования, а также отношений с международными финансовыми учреждениями. Также был подписан меморандум о взаимопонимании между Косовским агентством промышленной собственности и Генеральным директоратом по промышленной собственности Албании. Два правительства также подписали протокол об уникальной модели импорта и экспорта животных, продуктов животного происхождения, а также фруктов и овощей. Были подписаны соглашения в области здравоохранения, признания водительских прав, диаспор, а также сотрудничества между молодежью.

Рамуш Харадинай, премьер-министр Косово, сказал, что несмотря на подписанные девять соглашений, граждане Албании и Косово ожидают от правительств большего, а значит они продолжат углубление интеграции.

Харадинай также высказался против возможного обмена территориями с Сербией. «Албания признала нас в этих границах, и другие страны сделали это».

Премьер-министр Албании сказал, что Косово и Албания должны стремиться к унификации таможни, и что он поддерживает решение Косово увеличить налоги на сербскую продукцию.



Премьер-министр Албании сказал, что Косово и Албания должны стремиться к унификации таможни и поддерживают решение Косово увеличить налоги на сербскую продукцию.

«Это иррациональное явление в нормальных условиях, но это нормально в иррациональной ситуации, что является ответом на несправедливость, совершаемую по отношению к Косово, часто при поддержке различных европейских государств. Всякий, кто считает, что налог является экономическим, ошибается, он политический, это ответ Сербии на преграду членства Косово в Интерполе. В течение шести месяцев, все тарифы между Косово и Албанией будут сняты, процесс идет, и в следующем году таможенных тарифов и барьеров между Косово и Албанией не будет», - сказал Эди Рама.

Премьер-министр Албании также сказал, что Косово и Албания придут к нулевому тарифу и полному таможенному союзу за короткий промежуток времени, и что с 1 января Косово будет разрешен транзит через порт Дуррес.

Разумеется, лидеры обеих албанских стран подчеркивают, что их экономическое объединение не является угрозой для кого-либо. В тоже время аналитики говорят, что это явный сигнал, как Белграду так и Брюсселю. «Недопустимо, что косовские албанцы по-прежнему являются заложниками стран Европейского союза, в то время как Сербия добилась либерализации визового режима без признания Косово» - говорит Рама. Так что до Великой Албании, как ее часто рисуют на картах, может быть еще и далеко, но албанцы явно не собираются бросать друг друга.

Накануне заседания правительства двух стран в Пече также прошла акция протеста членов семей албанских повстанцев, погибших в Куманово во время вооруженного конфликта с македонскими силами безопасности 9 и 10 мая 2015 года. Протестующие напомнили, что бывший премьер-министр Македонии Николай Груевский бежал из Македонии именно через Албанию.