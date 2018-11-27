На западе Ирана случилось землетрясение магнитудой 6.3 баллов

Более 600 человек получили ранения, когда землетрясение силой 6,3 баллов поразило западный Иран вблизи его границы с Ираком в воскресенье вечером, сообщает государственное телевидение.

Землетрясение ощущалось, по крайней мере, в семи провинциях Ирана, но наиболее сильно в Керманшахе, где в прошлом году более 600 человек погибли и тысячи получили ранения в результате самого смертоносного землетрясения в Иране за более чем десяток лет.

«Число раненых достигло 646. Большинство из них не были госпитализированы из-за небольших травм», - цитирует чиновников государственное телевидение.

Глава иранского общества Красного Полумесяца Махмуд Мохаммади Насаб сказал, что смертельных случаев не было.

Государственное информационное агентство Ирана сообщило, что в понедельник утром в городе Сарпол-и-Захаб в двух местах были зафиксированы афтершоки — толчки в 5.2 и 4.6 баллов по шкале Рихтера.

Телевизионные кадры показали поврежденные дома в Сарпол-и Захаб. Именно из этого города была половина жертв землетрясения силой 7,3 баллов, которое случилось в ноябре прошлого года. Многие также остались без крова.

Землетрясение имело глубину 10 километров, что делало его очень мелким. А мелкие землетрясения наносят более широкий урон.

Толчки в воскресенье также ощущалась в Кувейте и в столице Ирака Багдаде, а также в Эрбиле, столице Иракского Курдистана, и в других провинциях Ирака, но об ущербе не сообщалось.

Напомним, что Иран расположен на крупных сейсмических разломах и в среднем испытывает одно землетрясение в день. В 2003 году землетрясение магнитудой 6,6 практически уничтожило исторический город Бам на юге Ирана, в результате чего погибло 31 000 человек.