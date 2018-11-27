Цифровая инициатива Ас-Сиси: гейм-дизайн и производство компьютерных игр

Египетский президент Абдель Фаттах Ас-Сиси открыл в воскресенье 22-ю Каирскую международную выставку и форум по телекоммуникациям и информационным технологиям.

Во время церемонии открытия Ас-Сиси объявил о запуске региональной технологической инициативы "Египет-Африка" в сфере гейм-дизайна и производства компьютерных игр. Президент сказал, что сектор IT и коммуникаций стал основным элементом поддержки государственного плана развития. Он также развивает усилия по созданию конкурентоспособной и разнообразной экономики, которая опирается на инновации и знания.

Ас-Сиси заявил, что Египет уделяет большое внимание сектору. В своем видении (или в видении самого Ас-Сиси) Египет стремится развивать и модернизировать коммуникационную инфраструктуру, а также создавать «умные города», с тем чтобы сделать цифровые услуги доступными для различных групп общества. Он также работает над повышением осознания обществом важности цифровых преобразований.

Он добавил, что государство предоставило несколько программ и инициатив, направленных на инвестиции в творческую энергию молодых людей и развитие их навыков во всех областях.

Осуществлением инициативы будет заниматься министерство коммуникаций, с целью отбора 10 000 молодых людей из Египта и всей Африки, для разработки игр и приложений, поощряя создание 100 стартапов на местах. Эти 10 000 студентов будут учиться в лучших университетах страны, на специальных программах.

Кроме того, предполагается запустить Арабскую цифровую академию, которая должна предоставить возможность бесплатного самообучения для молодежи во всем мире.

Озвученная инициатива является частью амбициозных планов египетского руководства по превращению Египта в инновационный хаб всего Ближнего Востока и Африки.