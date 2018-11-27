Мьянма захватила лодку с 93 беженцами рохинджа, направлявшимися в Малайзию

Власти Мьянмы захватили лодку с 93 беженцами рохинджа, которые спасались из лагерей в западном штате Аракан, в надежде добраться до Малайзии, заявил во вторник официальный представитель.

Судно было уже третьим по счету, из тех, что направлялись в Малайзию, и были остановлены в водах Мьянмы, с тех пор, как муссонные дожди начали утихать в прошлом месяце, что привело к более спокойной погоде и вызвало опасения по поводу новой волны опасных рейсов после борьбы с контрабандистами в 2015 году.

Mo Зау Латт, директор правительственного офиса в Давэй, прибрежном городе на юге Мьянмы, сказал, что рыбаки сообщили о «подозрительной» лодке властям.

Военно-морской флот остановил лодку в воскресенье и задержал 93 человека, которые сказали, что они пришли из лагеря Тхе Чаун в столице штата Аракан Ситтве.

«Они сказали, что они убежали из лагеря. Они сказали, что собираются поехать в Малайзию», - сказал Мо Зау Латт, добавив, что власти готовы отправить их обратно в Ситтве во вторник.

На фотографиях в СМИ видно как пассажиры - многие из них женщины в платке и дети - прижались к палубе.

Лодка напоминает суда, которые, как правило, использовали рохинджа, чтобы избежать апартеидных условий в штате Аракан.

16 ноября Мьянма задержала 106 мужчин, женщин и детей рохинджа на лодке возле коммерческого центра Янгона, когда их двигатель не смог добраться из лагерей Ситтве в Малайзию.

Эти люди были возвращены вместе с другой группой из более чем 80 человек, чья лодка была захвачена у берегов южного Аракана на прошлой неделе, и также направлялась в Малайзию, по словам сотрудника службы помощи в Ситтве, наблюдающего за движениями лодок.

Агентство ООН по делам беженцев заявило, что Мьянма должна «устранить коренные причины перемещения», в том числе отсутствие гражданства для рохинджа.

Напомним, что Мьянма рассматривает рохинджа как незаконных мигрантов с индийского субконтинента и ограничивает десятки тысяч людей в разросшихся лагерях за пределами Ситтва, с тех пор, как в 2012 году насилие охватило этот район.

Парадокс ситуации в том, что власти Мьянмы не желают предоставлять гражданство рохинджа, но при этом делают все возможное, чтобы не дать им выбраться из Мьянмы.