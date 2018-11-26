В Казани пройдет митинг в защиту государственного статуса татарского языка

Созданное на прошлой неделе общественное движение "Советы общественной самоорганизации РТ" подало в исполком Казани уведомление о проведении митинга 9 декабря, сообщают Idel.Реалии.

Запланированный митинг будет посвящен сразу нескольким темам: "систематическим нарушениям конституционных прав граждан" на свободу собраний, строительству мусоросжигательного завода, радиационному облучению сельскохозяйственной продукции.

Кроме того, на митинге планируют выступить в защиту государственного статуса татарского языка, за создание Татарского национального университета, против пенсионной реформы, а также в защиту прав незаконно осужденных.

Организаторы предложили местным властям провести акцию у театра Галиаскара Камала, у памятника Муллануру Вахитову или на площади Тысячелетия у Центрального стадиона.

В программе общественного движения "Советы общественной самоорганизации РТ" говорится, что оно выступает против строительства мусоросжигательного завода, использования "каких-либо регионов в качестве полигонов для ТБО", а также пенсионной реформы. Кроме того, "Советы общественной самоорганизации" настаивают на "образовании на национальных языках", поскольку "в связи с непродуманной политикой в области образования, в том числе и школьного, возникли угрозы потери, культуры и языка многочисленных народов РФ". Движение также выступает против радиационного облучения сельхозпродукции.