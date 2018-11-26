Первый пошел: в Крыму возбудили уголовное дело о недоносительстве

В аннексированном Крыму возбудили первое уголовное дело по статье «Несообщение о преступлении». Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на адвоката Эмиля Курбединова.

Фигурантом дела стал неназванный крымский татарин. Его обвиняют в недоносительстве в отношении брата своей жены, который, по данным силовиков, воюет в Сирии. «У обвиняемого по делу несколько раз проводили обыск, его допрашивали. Дело возбуждено ФСБ совсем недавно, мы еще не знаем какая доказательная база в деле», — рассказал Курбединов.

При этом, по словам адвоката Лили Гемеджи, первые обыски по делу были проведены еще в мае 2016 года. К весне 2019 года дело должно поступить в суд, считает адвокат.

«Сама статья возмутительна, с ее помощью пытаются оказывать давление на людей. И это очень плохая тенденция, что такой „пробный шар“ появился в Крыму. То есть человека заставляют быть доносчиком обо всем, что видит. Если у тебя есть подозрение в отношение соседа или даже родственника, ты должен побежать в ФСБ и рассказать, иначе — уголовная статья», — отметил Эмиль Курбединов.

Напомним, что статья «Несообщение о преступлении» появилась в Уголовном кодексе России в 2016 году, после принятия «пакета Яровой». Статья предполагает ответственность для тех, кто не рассказал о преступлении террористической направленности. За это предусмотрен штраф до 100 тысяч рублей или лишение свободы сроком до года.