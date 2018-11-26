Буддистские фанатики протестуют против возвращения мусульман в Мьянму

В беспокойном штате Ракхайн (Аракан) в Мьянме в воскресенье прошли демонстрации протеста против запланированной репатриации мусульман рохинджа из Бангладеш.

Около 100 человек во главе с буддистскими монахами прошли через столицу провинции Ситтве, держа красные знамена и скандируя лозунги.

«Все люди нации несут ответственность за защиту безопасности страны», - сказал один монах.

«Мы не сможем принести пользы нам или нашей стране, если мы примем бенгальцев», - добавил он, используя уничижительный термин для рохинджа, который ложно подразумевает, что они являются недавними мигрантами из Бангладеш, а не коренными жителями Аракана.

Демонстрация прошла спустя 10 дней после того, как Бангладеш и Мьянма должны были официально начать репатриацию рохинджа, которые в августе 2017 года бежали от боевых действий.

Беженцы в Бангладеш заявили, что вооруженные силы Мьянмы насиловали женщин, убивали их родственников и жгли их дома, чтобы изгнать их из страны навсегда после десятилетий преследований.

Сделка о возвращении была заключена еще год назад, но рохинджа в лагерях боятся возвращения без гарантий гражданства, безопасности и равного доступа к здравоохранению и образованию.

Но они также опасаются враждебности со стороны немусульманских жителей Аракана, многие из которых не хотят, чтобы рохинджа вернулись.

Как видим, опасаются не без причины. Буддистские фанатики, протестовавшие в Ситтве в воскресенье, отражают именно эту точку зрения, когда указываю властям на то, что они якобы должны «принять меры» против нелегальных иммигрантов и не «разрешать переселение (беженцев)» в районах северного штата Ракхайн.

Расследователи из ООН обратились с призывом начать судебное преследование высшего руководства Мьянмы по обвинению в геноциде в Международном уголовном суде или специальном трибунале.

Мьянма отрицает почти все утверждения о зверствах.

Демонстрации против рохинджа нередки в Ситтве, где в 2012 году вспыхнуло межобщинное насилие, в результате чего погибли сотни людей, а более 120 000 рохинджа были изгнаны во внутренние лагеря для перемещенных лиц, где большинство из них остается сегодня.