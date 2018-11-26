Беженцы в Боснии и Герцеговине: зима близко

Тысячи мигрантов, размещенных в импровизированных палаточных приютах у границы Боснии и Герцеговины и Хорватии, сталкиваются с суровыми зимними условиями, в том числе со снегом, который уже выпадает в этом регионе. Сотни мигрантов остаются в лагерях без отопления и необходимых услуг, что создает отчаянные гуманитарные условия, особенно в северо-западных городах Бихач и Велика-Кладуша, недалеко от хорватской границы. У многих мигрантов нет зимней обуви, теплых носков, шапок или перчаток. Они вынуждены заматываться в одеяла, а в обеденное время они выстраиваются в очередь на горячую еду, предоставляемую группами помощи. Едят они среди мусора и мрачных палаток из нейлона, веревок и картона.

Представители Красного Креста ранее выразили озабоченность по поводу ухудшения условий для тысяч мигрантов, оказавшихся в Боснии, и многие говорят, что правительство не в состоянии адекватно защищать права беженцев.

В прошлом месяце власти обнародовали два новых объекта: один на северо-западе, другой - в Сараево. Вместе они удваивают общее количество доступных кроватей для мигрантов примерно до 1700 человек. При этом более 1000 человек все еще остаются в хрупких условиях, которые могут превратиться в «гуманитарную трагедию», когда выпадет первый снег, предупредило агентство ООН по беженцам. В район Бихача ежедневно прибывают до 200 мигрантов, и напряженность растет, так как некоторые местные жители выступают против этого притока. Полиция объявила, что они больше не разрешат мигрантам приезжать в эту северо-западную зону, отправив по меньшей мере 700 обратно в Сараево.

С двумя официальными центрами для беженцев небольшая страна в 3,5 миллиона человек, которая стремится стать членом ЕС, с трудом справляется с мигрантами. Балканский регион был в центре внимания дискуссий по вопросам политики в области миграции. Три года назад балканский маршрут был одним из основных коридоров для более чем 1 миллиона мигрантов, достигших Западной Европы. Несмотря на то, что маршрут был полностью закрыт с начала 2016 года посредством скоординированных мер по закрытию границы, тысячи мигрантов все еще могут проникать в Европу.

Сотни тысяч мигрантов, направлявшихся на север через Балканы на территорию ЕС в 2015 году, в основном обошли Боснию и Герцеговину. Но теперь бывшая югославская республика изо всех сил пытается разместить около 5000 человек, которые намерены пробраться через соседнюю Хорватию в богатые страны ЕС на север. Министр обороны Боснии, чтобы обуздать переселение мигрантов в обедневшую страну на пути к территории ЕС, в июне потребовал внесения изменений в законодательство, чтобы обеспечить возможность развертывания армии на границах, обвинив ЕС в неспособности справиться с кризисом. Более 9 000 человек из Азии и Северной Африки вошли в Боснию из Сербии и Черногории с начала 2018 года, включая 3000 человек за последний месяц, и аналогичному числу удалось перебраться в Хорватию.