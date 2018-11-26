По меньшей мере 20 полицейских были убиты, попав в засаду, устроенную талибами в западной части Афганистана, сообщают афганские чиновники.

Дадулла Канех, член провинциального совета в Фарах, сказал, что четверо полицейских, в том числе заместитель начальника полиции провинции, также были ранены в результате нападения на полицейский конвой в воскресенье днем ​​возле района Лаш-ва-Джувейн.

Канех сказал, что новоназначенный глава полиции также был убит.

Другой член совета, Абдул Самед Салехи, рассказал, что конвой отправился в район, чтобы представить новоназначенного начальника районной полиции.

Талибы, которые в последние годы захватили почти половину Афганистана, взяли на себя ответственность за нападение.

Это было последнее из серии почти ежедневных нападений талибов на афганскую национальную армию и полицию по всей стране.

В недавнем докладе наблюдателя от США, Специального генерального инспектора по восстановлению Афганистана (SIGAR), говорится, что с 2015 года около 30 000 афганских солдат и офицеров были убиты, что способствует высокой скорости истощения и низкому моральному духу сил безопасности.

В третьем квартале 2018 года количество солдат и полицейских, развернутых по всему Афганистану, упало до 312 328 человек - почти на 9 000 человек меньше, чем год назад, и самый низкий уровень за любой сопоставимый период с 2012 года.

Оценочные данные за 2015 год показывают, что в этом году было убито 5000 человек, а остальные из 28 529 погибли с тех пор.

Показатели потерь афганских войск скрывались с 2017 года по просьбе Кабула, но миссия НАТО в Афганистане недавно сообщила SIGAR, что это лето было для афганской национальной армии хуже, чем когда-либо.

Потери, хоть и не такого масштаба, есть и среди американских солдат в Афганистане. Так, в субботу был убит еще один американец, что, согласно информации НАТО, доводит число американских смертей в этом году до девяти человек (и второй убитый в этом месяце). Пока что НАТО скрывает детали гибели солдата, но по просочившейся информации можно сделать вывод, что как и в прежних нескольких случаях имела место «инсайдерская атака». Проще говорят, скорее всего американец был убит «союзником» из афганской национальной армии.

Ранее в этом месяце опубликованный доклад Института международных и общественных дел Университета Брауна Уотсона показал, что американская "война с террором", которая затронула Ирак, Афганистан и Пакистан, убила около полумиллиона человек.