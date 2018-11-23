Власти Таджикистана прервали молчание относительно бунта в худжандской колонии.

Официальный Душанбе впервые изложил официальную версию бунта в худжандской колонии 7 ноября, спустя две недели после массового расстрела заключенных, сообщает информационное агентство «Фергана».

Примечательно, что сделали это власти Таджикистана не для граждан своей страны, а на пресс-конференции в Брюсселе по случаю заседания Совета сотрудничества Европейского союза (ЕС). Глава МИД республики Сироджиддин Мухриддин (Аслов) заявил, что в ходе беспорядков «обезврежен» 21 бунтовщик, и рассказал, за что отбывали наказание погибшие, сообщает Радио «Озоди».

В бунте, по официальной версии, участвовали по преимуществу осужденные за терроризм, в том числе сторонники ИГИЛ*. 12 человек из числа зачинщиков бунта, как сообщил Мухриддин, сидели за участие в боевых действиях в Сирии и Ираке на стороне ИГИЛ, трое были членами экстремистских групп «Ансоруллах», «Джундуллах» и Исламского движения Узбекистана, еще шестеро осуждены за совершение таких тяжких преступлений, как убийство и контрабанда наркотических средств в особо крупном размере.

Глава МИД подтвердил, что в ходе беспорядков погибли два сотрудника колонии, пятеро охранников с тяжелыми ранениями были доставлены в больницу. По версии властей, охранники «попытались вступить в переговоры», но заключенные продолжали сопротивление, несколько человек совершили попытку побега. Расследованием занимается специальная группа Генеральной прокуратуры Таджикистана, заключил Мухриддин.

Число жертв, озвученное министром, намного меньше названного ранее источниками в колонии Худжанда, которые говорили о более чем 50 погибших и 186 раненых.

Сироджиддин Мухриддин прибыл в Брюссель на встречу глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза и Центральной Азии, которая проходит 23 ноября и посвящена стратегии ЕС взаимодействия с регионом (ее планируется представить весной 2019 года). 22 ноября вечером в Брюсселе состоялось заседание Совета Сотрудничества, посвященное отношениям стран ЕС с Таджикистаном. Как сообщается на сайте Евросоюза, европейскую сторону представляла министр иностранных дел Австрии, руководитель Совета ЕС Карин Кнайсль. Речь шла о выполнении соглашения о сотрудничестве, принятого 15 мая 2017 года, и о социально-политической ситуации в республике, в том числе о соблюдении прав и основных свобод человека.

Активисты и правозащитники назвали расстрел заключенных в колонии Худжанда «одним из самых кровавых преступлений против человечности нашего времени» и потребовали его независимого расследования. Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала Таджикистан привлечь к расследованию независимых международных экспертов. Поверенный в делах посольства США в Таджикистане Кевин Коверт написал 19 ноября на своей странице в Facebook, что для правительства Таджикистана «важно провести тщательное расследование, обеспечить верховенство закона и защитить права заключенных и их семей».

Хотя ответственность за бунт взяло на себя ИГИЛ (как известно, они стараются брать на себя ответственность практически за все подобные случаи), причиной случившегося, по словам источников, стали издевательства охранника над одним из осужденных, которого тот заставил раздеться догола и стоять на улице под дождем. После бунта были арестованы сначала начальник колонии Файзулло Сафарзода, а затем начальник отдела режима Фарход Садиров и несколько раненых сотрудников колонии, находившихся на лечении в Согдийской областной больнице. Против них возбуждено уголовное дело по ч.2 статьи 322 УК Таджикистана (Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия), предусматривающей наказание от штрафа до лишения свободы на срок до пяти лет.

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