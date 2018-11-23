В Карачи совершено вооруженное нападение на китайское консульство

Вооруженные боевики убили двух полицейских при попытке штурма китайского консульства в южном пакистанском городе Карачи, сообщают сотрудники пакистанской службы безопасности. Предполагается, что боевики были этническими сепаратистами из Белуджистана.

Все произошло в пятницу утром. Силовики убили всех трех нападавших и оцепили здание консульства.

Полиция заявляет, что граждан Китая или пакистанских гражданских лиц не было убито. В перестрелке погибли двое пакистанских полицейских.

«Все наши китайские друзья и чиновники, которые работают в консульстве, всего 21, все они в безопасности, и их перевели в безопасное место», - сказал на пресс-конференции министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши.

«Теперь район чист».

Премьер-министр Пакистана Имран Хан осудил нападение как «заговор» против китайско-пакистанского стратегического сотрудничества и приказал начать расследование.

Китай осудил нападение и призвал своего пакистанского союзника обеспечить безопасность своих граждан.

Ответственность за нападение взяла на себя Армия освобождения Белуджистана (АОБ), сепаратистская группировка, которая более десятилетия сражается с пакистанским государством за независимость провинции Белуджистан.

АОБ заявили по телефону, что три их боевика были членами Бригады Фидаин Маджид, специальной группы, созданной для совершения терактов против пакистанских силовиков и китайских целей.

В августе АОБ уже взорвала автобус с китайскими инженерами в пакистанском Дальбандине, ранив шестерых человек.

В Белуджистае, самой крупной и наименее населенной провинции Пакистана, скоро должны появиться новые дороги и порт — все в рамках экономического коридора из Китая (через Пакистан) стоимостью 56 млрд. долларов. Это инфраструктурный и энергетический коридор, который должен связать юго-западный Китай с Персидским заливом через Пакистан.

АОБ и другие вооруженные сепаратистские группировки белуджей часто нападают на китайский персонал с момента запуска коридора, называя проект «империалистическим».

«Цель этого нападения ясна: мы не потерпим каких-либо китайских экспансионистских усилий на земле белуджей», - говорится в заявлении АОБ.