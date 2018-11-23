Спецслужбы Кувейта изгнали из страны израильского активиста

Кувейтские службы безопасности депортировали израильского активиста Бена Циона менее чем через 24 часа после его въезда в страну, сообщают местные СМИ.

Депортация сионистского активиста и блоггера произошла после широкомасштабной критики кувейтских законодателей и активистов за «присутствие израильского человека в их стране и его посещение Международной книжной ярмарки» после того, как Цион сообщил о своем визите в Instagram.

Кувейтские СМИ, в том числе «Аль-Кабас» и «Аль-Раи», цитировали источник о том, что Цион въехал в страну с паспортом США, и что его визит не был направлен на участие в Кувейтской международной книжной ярмарке.

В прошлый четверг вечером министерство внутренних дел Кувейта депортировало Циона спустя 18 часов нахождения в стране, согласно тем же источникам.

Кувейтская книжная ярмарка началась 14 ноября и продолжается до 24 ноября в ходе акции, которая отмечает Иерусалим как вечную столицу Палестины.

В ноябре прошлого года Цион, у которого российское происхождение, вызвал гнев в социальных сетях после того, как он опубликовал фотографии из мечети Пророка в Медине, Саудовская Аравия.