Более 8 миллионов йеменских детей не имеют доступа к питьевой воде

В настоящее время около 8,6 миллиона йеменских детей не имеют доступа к питьевой воде, сообщил в четверг детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).



Выступая через Twitter, ЮНИСЕФ предупредил, что хроническая нехватка доступа к услугам в области водоснабжения и здравоохранения ставит детей Йемена под угрозу холеры - инфекционного и часто смертельного бактериального заболевания.



По данным ООН, около 85 000 йеменских детей, не достигших пяти лет, умерли от недоедания после начала конфликта в Йемене в 2015 году.



По мере того, как конфликт входит уже в свой четвертый год, около 14 миллионов человек в Йемене - примерно половина всего населения страны — сталкиваются с голодом, заявляет ООН.