В Казани прошел одиночный пикет против угнетения мусульман в Китае

Сегодня в столице Татарстана перед генеральном консульством Китая состоялся одиночный пикет в защиту мусульманских народов Китая. На акцию вышел активист Союза татарской молодежи "Азатлык" Рафик Каримуллин. Напомним, что к сожалению, исполком Казани не дал разрешения провести полноценные акции, уже отказав 4 раза.

«Сегодня в Китае происходит беспрецедентное ущемление прав мусульман и тюрков. Большой беспредел проводится в отношении уйгур, татар, киргизов, казахов и других мусульман. По данным СМИ, в так называемых "воспитательных" лагерях находится более миллиона наших братьев уйгур. Их пытают, унижают, не дают возможности исполнять религиозные и национальные традиции. Мы в такой ситуации не можем молчать и решили высказать свое мнение. Ситуация с правами народов очень тяжелая, мы не можем это назвать иным словом - это геноцид! Мы требуем от Китая прекратить ущемление прав человека, закрытие "воспитательных" лагерей, прекращения пыток и издевательств над людьми. Мы призываем мировое сообщество обратить внимание на вопросы по соблюдению прав в Китае»