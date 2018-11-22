ГРУ-пад продолжается: "наша служба и опасна, и трудна"

Министерство обороны РФ сообщило о смерти начальника Главного управления Генштаба, более известного как ГРУ, генерала-полковника Игоря Коробова (на фото - слева). Очередного начальника, потому что перед ним в январе 2016 года так же загадочно умер предыдущий - генерал-полковник Игорь Сергун (на фото - справа).

Оба они, по официальной версии, умерли от сердца. Коробову на момент смерти было 63 года, Сергуну - 59. С одной стороны, ничего странного, потому что, по мысли инициаторов пенсионной реформы, российские мужчины в среднем должны жить не больше этого возраста, чтобы потом, выйдя на пенсию, не обременять собой государство. Но Коробов и Сергун это, конечно, совсем другая история. Это самая что ни на есть элита нынешнего режима с соответствующим доступом к его благам, в том числе, к лучшей медицине, что пока есть в этой стране. Поэтому конкретно в их "естественную смерть", особенно в такой последовательности и с таким небольшим интервалом верится с трудом.

Поэтому стоит вспомнить, на каком фоне эти смерти произошли. Игорь Сергун был одним из организаторов захвата Крыма и войны на Донбассе. Другой ключевой организатор и руководитель тех же самых операций - начальник штаба ВДВ генерал-майор Александр Шушукин тоже умер в 2015 году. На 52-м году жизни. Тоже от сердца.

Что касается свежескончавшегося Коробова, стоит отметить, что информационная подготовка его "смерти от сердца" началась еще месяц назад, когда в СМИ была вброшена информация, что после провала ГРУ по делу Скрипаля и позорного цирка с т.н. Петровым и Башировым, Коробов слег в больницу после приступа. И опять же странно - при кремлевском уровне медицины врачам после обследования столь высокопоставленного пациента должно было быть ясно, что он находится на пути к инфаркту. После чего ему было логично уйти с работы и заняться лечением, тем более, что повод для этого представился идеальный - когда менять руководство ведомства, если не после такого провала на весь мир?

Однако вполне возможно, что Кремль теперь меняет глав таких ведомств не как это происходит во всем мире, а весьма специфическим путем. Напомним в этой связи, что еще один начальник ГРУ - генерал-майор Юрий Иванов тоже "умер" - в 2010 году. По официальной версии - утонул в Средиземном море. Тоже, наверное, сердце не выдержало - перекупался. А в том же 2010 году "застрелился из наградного пистолета" начальник разведуправления МВД РФ генерал-майор Виктор Чевризов. У этого, наверное, не выдержали уже нервы. Как и у бывшего начальника внешней разведки КГБ СССР генерала-лейтенанта Леонида Шебаршина, который тоже "застрелился из наградного пистолета" - в 2012 году.

Кстати, напомним, что Сергей Скрипаль, который должен был "умереть" в этом году, полковник все того же ГРУ, решение о скоропостижной смерти которого, по-видимому, было принято в связи с его содействием британской разведке в разоблачении агентурной сети этой организации в Европе. Но получилось так, что Скрипаль, несмотря на тяжелейшее отравление, выжил, а Коробов, который послал "Петрова с Башировым" любоваться шпилем собора в Солсбери, умер.

Вот и гадай после этого, то ли британская медицина настолько качественнее российской, то ли роль начальника ГРУ настолько опаснее роли перебежчика из него...