В Ливии освободили похищенных египетских рабочих

Египетские рабочие, взятые в заложники в Ливии на этой неделе, из-за финансового спора между ливийскими подрядчиками и их египетским партнером, были освобождены, сообщил один родственник одного из заложников, передает Reuters.

Офис губернатора в Кафр-эль-Шейх, египетской провинции, в которой работают рабочие, подтвердил, что их дело было «разрешено» после согласования с государственными министерствами без дальнейших подробностей.

16 рабочих были захвачены четыре дня назад в Тобруке, в восточной Ливии, неизвестными боевиками после того, как ливийские подрядчики обвинили делового партнера из той же египетской деревни, что и похищенные мужчины, бежавшие из страны после того, как он украл 100 000 ливийских динаров (72 000 долларов).

Похищение вызвало обеспокоенность в связи с судьбой тысяч египтян, большинство из которых находится в качестве рабочих, в Ливии — стране, раздираемой беззаконием.

Брат одного из заложников сказал, что похитители освободили рабочих, некоторых - под гарантию от местных подрядчиков, которые заплатили деньги от их имени, а остальные подписали обязательства остаться в Ливии и работать, чтобы удовлетворить требования боевиков.

Жители небольшой деревни, из которой пришли похищенные рабочие, - Аль-Херда в провинции Кафр-эль-Шейх в дельта Нила, - ранее заявили, что трое из заложников сбежали от своих похитителей, но их местонахождение не было известно.

Тысячи египтян, в основном из-за отсутствия рабочих мест, искали работу в Ливии с 2011 года, рискуя своей жизнью в стране, где в основном правят разрозненные отряды боевиков и ополченцев. При этом, чтобы добраться до Ливии по пустынным дорогам, египтяне еще и платят немалые суммы контрабандистам — по слухам, около 7 000 египетских фунтов (390 долларов).