Израильский министр: «Если мы войдем в Газу, мы вернемся с пятью сотнями гробов»

Решение Беньямина Нетаньяху пойти на перемирие с ХАМАС и другими вооруженными группами в Газе вызвало настоящий раскол в израильском правительстве, и более того, в израильском обществе. Правительство покинул такой ястреб, как Авигдор Либерман, а другие — Нафтали Беннент и Айелет Шакед — остались, но ясно дали понять, что не согласны с Нетаньяху. «Лучше пусть Нетаниягу победит меня в политической схватке, чем допустить, что лидер ХАМАСа Исмаил Хания одержит победу над Израилем», - заявил Беннет, чей ультиматум, выдвинутый после ухода в отставку Авигдора Либермана, вызвал резкую критику в партии «Еврейский дом», в том числе со стороны духовных лидеров этой партии, раввинов от религиозно-национального лагеря.

Но были министры, которые поддержали перемирие и объяснили, зачем оно нужно Израилю в первую очередь.

Так, министр регионального сотрудничества Израиля Цахи Ханегби оправдал решение израильского премьер-министра не начинать новую войну с Газой, заявив, что «у ХАМАС был повод для нападения».

«Дело не в том, что ХАМАС действовал без предлога. У него был предлог - попытаться отомстить. Его месть была незначительной. В общей сложности ему удалось 400 ракетами убить одного израильтянина », - сказал Ханегби армейскому радио.

Когда ему сказали, что одна ракета упала на пустой детский сад, Ханегби ответил: «Пустой детский сад - об этом всегда говорили. Но эти 500 гробов - израильских юношей, которые вернутся, если мы отправим их в Джабалая [лагерь беженцев в Газе] - не будут пустыми».

Комментарии министра вызвали разногласия по всему израильскому политическому спектру. Напомним, что в последний раз вторжение Израиля в Газу (т. н. операция «Нерушимая скала») привело к смерти 66 израильских солдат и к ранению еще 469 солдат. Потери в будущей операции действительно могут быть еще больше, вопреки бравым заявлениям «ястребов».

С другой стороны, также напомним, что потери палестинцев неизменно гораздо выше, чем потери израильтян, особенно это касается гибели гражданских лиц. Так что, последнее, что стоит в такой ситуации делать палестинцам или мусульманам вообще, это воодушевляться словами израильского министра и принимать их за признак слабости Израиля. Перемирие Газе нужно не меньше, чем Израилю.