Израиль уничтожает магазины в лагере палестинских беженцев

Палестинские официальные лица осудили снос израильскими оккупантами в среду 21 предприятия и заправочных станций в лагере беженцев Шуафат в Восточном Иерусалиме.

Израильская полиция подтвердила в заявлении, что в лагере беженцев, в котором проживает, по оценкам, около 24 000 палестинцев, были уничтожены «18 незаконных предприятий и три незаконные бензозаправочные станции»,

Израильские власти вошли в лагерь с экскаваторами, чтобы уничтожить строения, пока полиция сформировала периметр «безопасности».

«Муниципалитет будет продолжать осуществлять деятельность при поддержке полиции против незаконного бизнеса в разных областях», - говорится в заявлении полиции.

Ахмад Абу Холи, глава департамента беженцев Организации освобождения Палестины, осудил разрушения, которые, по его словам, происходят «под незаконным предлогом строительства без разрешения».

Он дал комментарии официальному палестинскому информационному агентству WAFA.

Палестинцы в оккупированном Восточном Иерусалиме и в некоторых частях Западного берега говорят, что необходимые разрешения от израильских властей почти невозможно получить.

Хадер Дибс, сотрудник лагеря, который окружен израильской разделительной стеной и является единственным лагерем беженцев в оккупированном Иерусалиме, также осудил снос и сказал, что магазины были построены в 2007 году.

Владельцы магазинов заявили, что им было предоставлено только 12-часовое предварительное уведомление.

Лагерь Шуафат мало получает от оккупационного муниципалитета Иерусалима. Лишь Агентство ООН по палестинским беженцам, БАПОР, работает там и предоставляет различные услуги жителям.

Напомним, что уходящий мэр оккупированного Иерусалима Нир Баркат недавно сказал, что хотел удалить из города БАПОР о и заменить его услуги теми, что предоставляет муниципалитет.

Этот вопрос очень чувствителен, поскольку затрагивает права палестинских беженцев и статус Иерусалима, как ключевые вопросы израильско-палестинского конфликта.