"Интерпол - наш"? Слава Богу, нет!

Сегодня многие преследуемые российские мусульмане, оппозиционеры, гражданские активисты и прочие жертвы политических репрессий, осуществляемых Кремлем, вздохнули с облегченьем. Представитель России в Интерполе генерал-майор МВД РФ Анатолий Прокопчук не смог избраться новым главой этой организации - его с 98 голосами членов Генассамблеи против 64 обошел южнокореец Ким Чон Ян.

Конечно, было бы наивно считать, что для всех перечисленных категорий жизнь теперь изменится к лучшему. Ведь Интерпол продолжит работать так, как и работал: российские силовики продолжат отправлять в него запросы на международный розыск и задержание россиян, против которых возбуждены дела по "экстремистским" и "террористическим" статьям, или сфабрикованы по общеуголовным. Да и Прокопчук останется вице-президентом Интерпола, каковым является сейчас.

Но, по крайней мере, ситуация не ухудшится по сравнению с нынешней, что могло произойти в случае его избрания . Так, по мнению политэмигранта Михаила Ходорковского, "есть десятки, если не сотни других людей, которые в случае избрания Прокопчука могут стать мишенью, как из политических соображений, так и из коммерческих". Ходорковский также напомнил, что в свое время именно через Прокопчука Кремль добивался его экстрадиции в Россию из Лондона в 2015 году. По его мнению, предотвратить это ему тогда помогла его известность, но люди, не располагающие возможностями, как у него, могут оказаться бессильными перед такими преследованиями.

Резко против избрания Прокопчука высказались Марина Литвиненко, вдова политического мученика Александра Литвиненко, а также оппозиционер Алексей Навальный.

Для недопущения "Интерполнаша" была развернута массированная международная кампания, в которую включились множество государственных деятелей, политиков, правозащитников, СМИ. Дэвид Кларк, бывший спецсоветник МИД Великобритании недвусмысленно описал характер угрозы превращения Интерпола в дубинку кремлевского политтеррора: "Прокопчук представляет проблему, потому что он был тем самым человеком в российском министерстве внутренних дел, который отвечал за сочинение многих сфабрикованных "красных уведомлений", поданных во время его службы в МВД". В системе Интерпола "красное уведомление", которое подает в него МВД той или иной страны-участника, это запрос на международный розыск, который по мнению множества специалистов, активно используется российскими силовиками в целях политических репрессий.

Наши радости - их горести. В данном случае, радости преследуемых российскими силовиками инакомыслящих или тех, кто рискует оказаться таковыми, это горести их преследователей. Так, некто Владимир Джабаров, первый замглавы международного комитета Совета Федерации выразил протест в связи с тем, что "США нагло вмешивались в выборы президента этой международной структуры". Сожаление в связи с неизбранием Прокопчука выразил и кремлевский рупор Дмитрий Песков.

Ну что ж, конкретно за это от всех нас американцам большое человеческое спасибо. К их деятельности на других направлениях у мусульман существует много серьезных вопросов, но данный случай это как раз тот момент, когда интересы западных противников усиления российского влияния объективно совпадают с нашими.