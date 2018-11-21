Казахстан: четыре мечети и одно медресе за 20 дней (фото)

Конец октября и первая половина ноября оказались днями щедрыми для мусульман Казахстана. Как сообщают Азан.ру и сайт муфтията Казахстана (фотографии ниже взяты оттуда) в Казахстане буквально за последние двадцать дней были открыты сразу четыре мечети подряд:

27 октября в селе Шаульдер Отырарского района Туркестанской области открылась мечеть вместимостью до 1000 человек;

8 ноября была открыта новая мечеть в Таразе;

9 ноября новая мечеть открылась в селе Балуан Шолак Чуйского района Жамбылской области.

И наконец, в прошлую субботу, 17 ноября состоялось открытие новой мечети имени Динмуxаммеда Аxмедовича Кунаева в микрорайоне Акбулак Алатауского района города Алматы.

Также 13 ноября в Жамбылской области было открыто новое медресе «Кордай», которое, как должно стать местом, где молодые люди смогут получить множество полезных знаний по религии.

Присутствуя на церемонии открытия мечетей и медресе, верховный муфтий Казахстана, Серикбай кажы Ораз благодарил граждан за усердие в служении Аллаху и неравнодушие к судьбе своего народа. В частности, на открытии мечети в Таразе муфтий сказал:



«Строительство мечети - это благое дело. Хвала Аллаху, число мечетей с каждым годом увеличивается. Я хотел бы поблагодарить тех, кто принял участие в строительстве этого храма. Я убежден, что дом поклонения станет местом благочестия, единства и солидарности».



«Купола мечетей всегда олицетворяют добро и внушают нам благие мысли. Человек, посещающий мечеть, дает милостыню, молится о здоровье, благополучии, мира в стране и всем сердцем благодарит Всевышнего. Поэтому, пусть эта мечеть станет центром духовности для каждого из вас», - закончил муфтий свое приветственное слово к жителям села Шаульдер Отырарского района.





Со своей стороны мы поздравляем мусульман Казахстана с этими радостными вестями.