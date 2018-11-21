Крымский суд подтвердил решение оштрафовать мусульманку за архивные ролики Вконтакте

Верховный суд аннексированной Россией Крыма оставил в силе решение Кировского райсуда, который оштрафовал жительницу Старого Крыма Риану Куламетову за два видеоролика 2011 и 2013 годов, которые находились у нее в сохраненных видеозаписях в социальной сети «Вконтакте», сообщают Крым.Реалии.

Как сообщает объединение «Крымская солидарность», Куламетову оштрафовали за «публичное демонстрирование символики запрещенной организации».

Как рассказывает сама Куламетова, в ее сохраненных видеозаписях «Вконтакте», из-за которых и возникло судебное разбирательство, было запечатлено празднование Ораза-байрам в Старом Крыму и митинг в Симферополе. В кадры этих видеороликов попали черные и белые знамена с арабскими надписями. Суд посчитал, что это флаги запрещенной в РФ «Хизб ут-Тахрир» и оштрафовал мусульманку за «публичное демонстрирование символики запрещенной организации» на тысячу рублей.

Естественно, Куламетова с таким абсурдным судебным решением не согласилась. По ее словам, флаги не являются символикой запрещенной организации, а являются «тканью, на которой содержится надпись: «Нет бога кроме Аллаха, и Мухаммед его пророк».

После аннексии в Крыму фактические российские власти практикуют массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».