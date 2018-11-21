Мусульмане Австралии бойкотируют встречу с премьер-министром Скоттом Моррисоном

Мусульманские лидеры в Австралии бойкотировали встречу с премьер-министром Скоттом Моррисоном после того, как он попросил мусульманское сообщество быть «проактивными» (упреждающими?) в борьбе с терроризмом.

Моррисон предложил провести круглый стол с мусульманскими лидерами после недавнего нападения в Мельбурне. Он выделил лидеров мусульманской общины как носителей «особой ответственности» за противодействие «радикальной и опасной идеологии экстремистского ислама».

Главный муфтий Австралии Ибрагим Абу Мухаммад и группа других старших мусульманских деятелей отклонили приглашение в открытом письме Моррисону в среду.

«Многие в мусульманской общине, в том числе нижеподписавшиеся, глубоко обеспокоены и разочарованы заявлениями старших правительственных министров и премьер-министра в недавнем прошлом, в которых говорится, что сообщество коллективно виновно в преступных действиях отдельных лиц и должно делать больше для предотвращения таких актов насилия», - говорится в заявлении.

«Эти заявления ничего не сделали для решения основных проблем, а скорее оттолкнули большие слои мусульманского сообщества», - говорится в письме австралийским СМИ.

Мусульманские лидеры заявили, что встретятся с Моррисоном позднее, если их «взгляды и опасения будут по-настоящему уважаться».

Письмо вызвало ряд комментариев в Twitter от Моррисона, который обвинил тех, кто стоял за бойкотом, в «продолжении пути отказа» и в том, что они делают свои общины «менее безопасными и более уязвимыми».

«У всех нас есть обязанности, чтобы сделать Австралию безопасной, а это означает, чтобы в мусульманские общины не проникала эта опасная идеология», - написал он в твиттере.

Напомним, что 9 ноября в Мельбурне сомалиец, который, по словам полиции, был вдохновлен ИГИЛ*, убил ножом одного человека и ранил двух других, прежде чем его застрелили полицейские.

На этой неделе полиция арестовала еще трех человек в Мельбурне за якобы заговор, предполагавший еще одно нападение в городе. Как сообщают власти, это 15-й случай с 2014 года, который они предотвратили.

В отношении же «ответственности» мусульманского сообщества в Австралии мы наблюдаем ту же ситуацию, что и странах Европы. С одной стороны, круглый год мусульмане критикуются за недостаток «интеграции», то есть, именно за общинность и обособленность. С другой стороны, стоит только случиться очередному теракту, как государство и общество оказывается нуждаются в мусульманских общинах, чтобы возложить на них ответственность — во-первых, а во-вторых, чтобы через эти общины предотвратить другие теракты. Неудобная правда заключается в том, что мусульмане уже достаточно «интегрированы», чтобы «мусульманские лидеры» никак не отвечали за все широкое условное сообщество мусульман.

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