Новое заявление Трампа: «Саудия прежде всего?»

Американский президент Дональд Трамп во вторник разразился новым официальным заявлением, связанным с убийством журналиста Джамаля Хашакджи. Несмотря на то, что заявление начинается и заканчивается со слов America First («Америка прежде всего»), звучащего словно религиозный лозунг, многие наблюдатели заметили, что было бы правильнее говорить Saudi Arabia First «Саудовская Аравия прежде всего». И вот почему:

Президент самой могущественной мировой державы, которая сотни лет гордится своей приверженностью свободе и демократии, заявил, что США намерены оставаться «непоколебимым партнером» Саудовской Аравии, хотя «вполне может быть», что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман (МБС) знал об убийстве журналиста Джамаля Хашакджи. Еще раз, официальное заявление Дональда Трампа, которое можно прочитать на официальном сайте Белого дома, прямо утверждает: «Наши разведывательные службы продолжают оценивать всю информацию, но вполне возможно, что наследный принц знал об этом трагическом событии - может быть знал, а может и не знал!»

А далее Трамп утверждает, что мы можем никогда не узнать всех фактов об убийстве Хашакджи, но «в любом случае, наши отношения - с Королевством Саудовская Аравия. Они были великим союзником в нашей очень важной борьбе против Ирана. Соединенные Штаты намерены оставаться непоколебимым партнером Саудовской Аравии для обеспечения интересов нашей страны, Израиля и всех других партнеров в регионе.»

Чуть ниже Трамп признает, что есть члены конгресса, которые хотели бы «пойти в другом направлении», и что это их дело. Сам же он готов рассматривать «любые идеи, представленные мне, но только если они согласуются с абсолютной безопасностью Америки».

После США, говорит Трамп, Саудовская Аравия является крупнейшей нефтедобывающей страной в мире. «Они тесно сотрудничали с нами и очень восприимчивы к моим просьбам поддерживать цены на нефть на разумных уровнях - настолько важных для мира. Будучи президентом США, я намерен обеспечить, чтобы в очень опасном мире Америка преследовала свои национальные интересы и энергично протестовала странам, которые желают причинить нам вред. Очень просто это называется «Америка прежде всего»!»

К слову, Трамп достаточно ясно дает понять, чего стоит саудовцам такая его лояльность.

«После моей большой поездки в Саудовскую Аравию в прошлом году Королевство согласилось потратить и инвестировать 450 миллиардов долларов США. Это рекордная сумма денег. Это создаст сотни тысяч рабочих мест, потрясающее экономическое развитие и много дополнительного богатства для США. Из 450 миллиардов долларов, 110 миллиардов долларов будут потрачены на покупку военной техники от Boeing, Lockheed Martin, Raytheon и многих других крупных военных подрядчиков США. Если мы безрассудно отменим эти контракты, Россия и Китай станут огромными бенефициарами - и будут очень счастливы приобрести весь этот новообретенный бизнес. Это был бы прекрасный подарок им прямо из США!».

Сейчас, возможно, мало кто понимает это, но в будущем это заявление может войти в историю, как «саудовское заявление Трампа» или что-то в этом роде. Практически, это манифест американского национализма и изоляционизма, заявление, которое выходит далеко за рамки дела несчастного Джамаля Хашакджи или даже саудовско-американских отношений. Война в Йемене, убийство журналиста — Трамп даже не пытается их как-то обелить или отрицать, он лишь поверхностно упоминает, что саудовцы будут рады уйти из Йемена, когда уйдет Иран, и что журналиста «может быть» и не МБС убивал. То есть, ему просто наплевать на самом-то деле. А что действительно имеет значение, так это сотни миллиардов долларов инвестиций и противостояние КСА Ирану на Ближнем Востоке.

Конечно, это письмо шокировало многих, как в США так и за их пределами. От критики не удержались даже некоторые республиканцы. Так сенатор от Республиканской партии Рэнд Пол заявил, что национализм Трампа это не «Америка прежде всего», но «Саудия прежде всего». Он добавил, что «мы должны, по крайней мере, НЕ вознаграждать Саудовскую Аравию нашими изощренными вооружениями, которые они, в свою очередь, используют для бомбардировки гражданских лиц».

Сенатор-демократ Тим Кейн назвал решение Трампа еще одним простиранием перед иностранным автократом, и заявил, что это лишь вопрос времени, когда такие действия станут напрямую угрожать безопасности США.

Союзник Трампа и сенатор-республиканец Линдси Грэм сказала, что «это не в интересах нашей национальной безопасности смотреть в другую сторону», когда дело касается убийства Хашакджи.

«Я твердо верю, что будет сильная двухпартийная поддержка серьезных санкций против Саудовской Аравии, включая соответствующих членов королевской семьи, за этот варварский акт, который противоречит всем цивилизованным нормам», - сказала Грэм.

«Хотя Саудовская Аравия является стратегическим союзником, поведение наследного принца — различным образом - показало неуважение к отношениям и сделало их, на мой взгляд, более токсичными».

Грэм имеет в виду предложенный двухпартийной группой на прошлой неделе закон, призванный наказать КСА за убийство журналистов, и ввести санкции на продажу оружия. Именно эту группу скорее всего имеет в виду Трамп, когда говорит о конгрессменах, которые хотели бы пойти другим путем.

Напомним также, что, как сообщает The Washington Post, ЦРУ пришло к выводу, что за убийством стоит МБС (впрочем, Трамп вчера сообщил, что выводы ЦРУ «не окончательны»).

Заявление Трампа не вызвало восторга также и у ряда американских евреев, да и вообще израильских демократов. Словно мало было того факта, что нарушение человечески прав палестинцев израильтянами регулярно игнорируется Белым домом со ссылкой на поддержку Израиля. Теперь поддержка Израиля (дважды упомянутого в заявлении Трампа) используется для толерантного отношения к расчленению журналиста в иностранном консульстве и ежедневным массовым убийствам в Йемене.

Добавим, что такая безоговорочная поддержка КСА на фоне ухудшения отношений с Турцией и Пакистаном выглядит особенно фантасмагорично. В любом случае, как мы и писали ранее, мы наблюдаем закат американского гегемонизма на Ближнем Востоке и во всем мире.