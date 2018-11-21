Афганистан: взрыв смертника убил десятки людей на собрании исламских ученых

Десятки людей были убиты в результате мощного взрыва бомбы террориста-смертника посреди большого собрания ведущих религиозных ученых в столице Афганистана Кабуле.

Вахид Маджрох, пресс-секретарь министерства здравоохранения, заявил, что взрыв во вторник убил по меньшей мере 50 человек и ранил более 70 человек.

Он добавил, что число погибших может увеличиться, поскольку многие из раненых находятся в критическом состоянии.

Наджиб Дания, представитель министерства внутренних дел, сказал, что «террорист-смертник взорвал свою бомбу» в большом свадебном зале, где собрались сотни ученых и религиозных деятелей, чтобы отметить день рождения (мавлид) Пророка Мухаммада, мир ему.

«Я слышал взрыв, мне просто удалось вывести моего двоюродного брата, который был тяжело ранен», - говорит Ахмад Фахим, лежа на больничной койке. «Но когда я пришел сюда, я понял, что я тоже ранен».

Проповедник Мухаммад Ханиф сказал, что оглушительный взрыв раздался, когда читались аяты Священного Корана. В тесном зале этот взрыв сразу же вызвал неописуемый хаос.

«Более 60 или 70 человек были замучены», - сказал 31-летний Ханиф информационному агентству AFP за пределами медицинского объекта, управляемого итальянской неправительственной организацией «Emergency». Сам он не пострадал.

«Они страдали от ожогов, все в залах кричали о помощи».

Менеджер свадебного дворца, который также принимает политические и религиозные мероприятия, рассказал AFP, что террорист-смертник взорвался в середине собрания религиозных ученых.

«Есть много жертв - я сам подсчитал 30 человек», - добавил он, на условиях анонимности.



Сотрудники больницы скорой помощи Кабула сообщили, что 30 машин скорой помощи поспешили на место взрыва, и более 40 человек получили тяжелые ранения.

Президент Афганистана Ашраф Гани решительно осудил нападение и объявил среду днем национального траура, о чем его пресс-секретарь Харун Чахансури написал в Твиттере.

Пока что никто не взял на себя ответственность за теракт, но известно, что движение Талибан в сообщении в WhatsApp осудило его.

Напомним, что в июне смертники уже нападали на уляма, собравшихся в палатке возле Политехнического университета в Кабуле. Тогда было убито по меньшей мере семь человек.