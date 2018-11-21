Йемен: 85 000 детей могли умереть от голода

Около 85 000 детей в Йемене умерли от голода в течение последних трех лет, пока идет жестокая война, сообщила в среду группа помощи.

Используя данные, собранные Организацией Объединенных Наций, группа «Спасите детей» оценила уровень смертности от тяжелого недоедания у детей в возрасте до пяти лет.

По данным гуманитарного агентства, около 84701 детей могли умереть от голода в период с апреля 2015 года по октябрь 2018 года из-за нехватки продовольствия.

«Мы в ужасе от того, что около 85 000 детей в Йемене, возможно, умерли из-за крайнего голода с начала войны», - сказал в заявлении Тамер Киролос, директор группы «Спасите детей» в Йемене.

«Дети, которые умирают таким образом, очень страдают, так как функции их жизненно важных органов замедляются и в конечном итоге прекращаются ... Родители приходится быть свидетелями того, как их дети угасают, а они ничего не способны сделать».

После интервенции Саудовской Аравии в марте 2015 года в Йемен коммерческий импорт продуктов питания через жизненно важный порт Ходейда был сокращен более чем на 55 000 тонн в месяц — количество, которое бы позволило удовлетворить потребности 4,4 миллиона человек, в том числе 2,2 миллиона детей, сообщает группа.

Мировая продовольственная программа говорит, что до 14 миллионов йеменцев сейчас подвержены риску голодания, пока продолжаются бои за Ходейду.

«Любое дальнейшее снижение импорта может привести непосредственно к голоду», - предупреждает группа.

В докладе говорится о продолжении борьбы за контроль над Ходейдой между повстанцами хуситами и поддерживаемыми Саудовской Аравией силами, преданными президенту Йемена Абдур-Раббу Мансуру Хади.

Всемирная организация здравоохранения утверждает, что около 10 000 человек, в основном гражданских лиц, были убиты в Йемене после вмешательства Саудовской Аравии в марте 2015 года, но, по мнению правозащитников, число погибших может быть в пять раз выше.

Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты объявили, что каждая из стран выделит 250 млн долларов на помощь пострадавшему Йемену, чтобы поддержать более 10 миллионов человек.

Между тем, в Ходейде боевые действия продолжались и во вторник на главной улице Хамсин в центре города, а также в районе Аль-Салех, сообщили чиновники и свидетели.

Посланник ООН Мартин Гриффитс, как ожидается, встретится с представителями хуситов в Сане в среду.

Обе стороны на прошлой неделе заявили о поддержке посланника и его миссии провести переговоры в Швеции, но она была поставлена под угрозу после того, как во вторник в Ходейде вспыхнули ожесточенные столкновения.

За несколько часов до запланированного визита Гриффитса жители восточной Ходейды сообщили агентству AFP по телефону, что они слышали боевые действия, и сообщали, что шрапнель попадает в жилые кварталы.

Многочисленные попытки в прошлом провести переговоры между про-саудовским альянсом и хуситами потерпели неудачу.

Гриффитс сказал в понедельник, что надеется на встречу противников в Швеции «в течение следующих нескольких недель». Дата пока не установлена.