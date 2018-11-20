Власти Казани не разрешили провести акцию в честь дня флага Татарстана

Казанские власти не изменяют себе и уже стабильно отказывают татарским национальным активистам в проведении любых акций, хоть как-нибудь связанных с суверенитетом Татарстана или татарским национальным делом. Если же не отказывают, то разрешают провести такие акции в мало публичных местах, часто на окраине города.

В этот раз исполнительный комитет Казани отказал активистам "Союза татарской молодежи "Азатлык" в проведении акции, посвященной 27-й годовщине со дня принятия флага Татарстана, сообщают "Idel.Реалии".

"Азатлык" планировал провести акцию "культурно-просветительского характера, без политических выступлений" 29 ноября на площади Свободы, у театра Камала или памятника Муллануру Вахитову. Активисты намеревались организовать «выступление молодых исполнителей» и раздать флаги Татарстана.

— Считаем, что день флага должны проводить либо власти республики и Казани, либо не мешать общественникам делать их непосредственную работу. В данном случае происходит воспрепятствование проведению дня флага Татарстана, и исполком Казани таким решением вставляет палки в колеса в очень полезную деятельность по популяризации флага Татарстана и патриотического воспитания граждан республики. День флага все равно будет проведен! — заявляют активисты союза «Азатлык»

Власти отказали активистам, заявив, что на площади Свободы находится Казанский авиационный университет, а в остальных двух местах на это время уже запланированы другие мероприятия. Однако администрация предложила вместо этого сквер Тинчурина, на который активисты не согласились.