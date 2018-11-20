Сомалиленд - лидер в движении к безналичному обществу

Республика Сомалиленд — непризнанное государство, возникшее в 1991 году в северной части международно признанных границ Сомали, на территории бывшей британской колонии Британский Сомали, и где проживает около трети всего сомалийского населения (то есть, 3 млн. человек).

Война, бушующая на территории бывшего Итальянского Сомали, мало затронула непризнанную страну, но Сомалиленд страдает от проблем, общих для почти всех государств региона, включая засуху и связанный с ней голод. Сказывается также и непризнанный статус, который затрудняет Сомалиленду вести бизнес, как признанное государство.

Именно эти причины вероятно и привели к тому, что Сомалиленд может с гордость (или нет?) назвать себя первым в мире безналичным обществом. То есть, таким обществом, где практически не используются наличные деньги. Почти все расчеты, будь то в городе или сельской местности, совершаются через мобильные телефоны.

По данным Всемирного банка 73 процента от взрослого населения Сомали (включая Сомалиленд) полагается на мобильные деньги. Однако, в самом Сомалиленде, считают некоторые наблюдатели, цифра может превышать 90 процентов.

В Сомалиленде, где уровень грамотности низок, банкоматов немного, а деньги напечатали десятки лет назад (так что они представляют из себя уже давно грязные комки бумаги, часто валяющиеся на улице и никому не нужные) люди предпочитают мобильные приложения вроде EDahab и Zaad. Для пользования этими приложениями не нужны даже смартфоны или доступ в интернет, достаточно самого примитивного телефона. Кроме того, использование мобильных расчетов устраняет проблему кражи денег.

С момента своего появления в 1994 году стоимость шиллинга Сомалиленда ежегодно снижалась. Ранее валютой США был доллар США.

Колебания его курса таковы, что центральный банк Сомалиленда тексты каждое утро рассылает всем владельцам зарегистрированных телефонов его новый курс. 500 и 1000 шиллинговые банкноты являются наиболее распространенными, и за 100 долларов США вы можете стать шиллинговым миллионером ( то есть, за 10 000 шиллингов дают один доллар США).

Конечно, это создает неудобства, ведь, как шутят жители Сомалиленда, чтобы просто сходить на рынок может понадобится тачка, чтобы нести все эти купюры в миллионы шиллингов. Даже месячные зарплаты сегодня много получают мобильными деньгами. Именно поэтому даже в правительстве Сомалиленда все больше предпочитают использовать мобильные расчеты, особенно во времена тяжелые для шиллинга.

«Это основная платформа для платежей в Сомалиленде. Она уменьшает стоимость транзакций между людьми и позволяет сельской местности делать формальный вклад в нашу экономику» - говорит Абдуль-Вали Абдуллах Джибриль, министр по связям с общественностью Сомалиленда.

Два года назад, когда опять разразилась жесткая засуха, мобильные приложения спасали сельских жителей, которые получали деньги от городских родственников.

Естественно, есть опасения по поводу чрезмерной зависимости от доллара США, который торгуется на платформах, и растущей мощности Zaad и eDahab, которые монополизировали рынок и отодвинули центральный банк страны. В то время как Zaad принадлежит телекоммуникационной компании Telesom, расположенной в Харгейсе (столице Сомалиленда), eDahab принадлежит Dahabshiil, международной компании по переводу денег, базирующейся в Дубае (ОАЭ).

Такие опасения, по словам Джибриля, побуждают правительство заниматься регулированием рынка, заставляя людей использовать шиллинги для цифровых покупок на сумму менее 100 долларов США, чтобы бороться с инфляцией.



Мобильные расчеты набирают популярность сегодня по всему миру, от североевропейских Эстонии, Финляндии и Швеции (где наличные платежи уж составляют всего 13 процентов) до африканских Руанды, Ганы и Кении (страны, где половина населения использует M-Pesa, мобильное приложение для платежей).

Их воздействие не всегда полезно. Новый экономический кризис охватывает Зимбабве, где правительство напечатало миллиарды теперь бесполезных электронных долларов. В Хараре снова пустеют полки магазинов.

Но в Сомалиленде, с его маленьким бедным населением и слабой экономикой, мобильные деньги до сих пор были мощной и полезной силой.

От оживленных улиц Харгейсы до засушливой сельской местности Республики Сомалиленд не кажется очевидным местом для технологической революции. Но его медленный пионерский марш к действительно безналичному обществу может служить интересным примером для всего мира.