Активисты Стратегии-18 провели акции в поддержку крымских татар

В Москве 18 ноября состоялись одиночные пикеты активистов инициативы «Стратегия-18». Участники акции вышли на центральные улицы Москвы с требованием обмена политзаключенными, освобождения Крыма и прекращения репрессий по отношению к крымским татарам, сообщают Крым.Реалии.

«Мы начали на Пятницкой улице, потом поехали к Третьяковской галерее. К нашим друзьям, бессрочным пикетчикам. Нас пригласил Константин Котов. Теперь за свободу украинских узников из списка Сенцова проходят каждый день пикеты на разных улицах Москвы. Пришли и провокаторы. Они вызвали полицаев. Никого не задержали», - говорит российская активистка Вера Лаврешина.

Во время акции возле Третьяковской галереи активист Кирилл Котов привлек внимание собравшихся к конкретным людям, попавшим под репрессии в Крыму.

«Таким человеком, историю которого мы попытались рассказать, стал Эмир-Усеин Куку. Гражданский активист, правозащитник. В 2016-м его обвинили в причастности к запрещенной в России политической исламской организации «Хизб ут-Тахрир», – написал Котов в Фейсбуке.

Также состоялась акция другой группы активистов Движения 14% под администрацией российского президента. Участники пикета требовали освобождения украинского режиссера Олега Сенцова, а также выступали за обмен российских и украинских узников по принципу «всех на всех».

В июне после ряда подобных одиночных пикетов в Москве были задержаны четверо активистов. Не обошлось без задержаний и в этом раз, только в другом городе — Санкт-Петербурге. Там полиция задержала активиста, вышедшего на одиночный пикет в поддержку крымских татар.

Евгений Тарасов стоял на пересечении Невского проспекта и Садовой улицы, держа в руках плакат с надписью о том, что татар притесняют "в Крыму по национальному признаку".

Как сообщает "ОВД-Инфо", очевидцы задержания спросили у полицейских, куда они доставят Тарасова, но те не ответили на вопрос. С их слов активиста задержали за отказ показать паспорт.

Позже стало известно, что полиция доставила в одно из отделений города еще одного участника бессрочной акции – Дмитрия Дорохина. Причина его задержания неизвестна.

Российские активисты из Санкт-Петербурга и Москвы объединились в бессрочную акцию под названием «Стратегия-18» в честь дня депортации крымских татар 18 мая 1944 года. Ежемесячно 18 числа активисты выходят на улицы города с целью рассказать о ситуации в аннексированном Крыму, информировать российское общество о фактах нарушения прав и свобод человека.