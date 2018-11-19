Военные расходы США на Ближнем Востоке составили цифру в почти шесть триллионов долларов

США тратят колоссальные средства на военные операции на Ближнем Востоке, по мнению экспертов, что приводит к росту их внешнего долга, сообщает агентство "Анадолу."

Пентагон в марте 2018 года опубликовал доклад «Цена войны», в котором говорится, что с 11 сентября 2001 года, после крупнейшего в истории человечества теракта, и по 31 марта 2018 года США потратили на борьбу с терроризмом на Ближнем Востоке около 1,5 триллиона долларов.

Авторы доклада подсчитали средства, потраченные США на военные операции, проводящиеся в Афганистане с 2002, в Ираке - с 2003 и в Сирии - с 2014 года.

Однако эксперты убеждены в том, что расходы США на борьбу с терроризмом со времен Джорджа Буша и до начала 2019 года составят почти шесть триллионов долларов.

В совместном докладе Вашингтонского института ближневосточной политики и Брауновского университета (Род-Айленд), в частности, говорится, что Пентагон обнародует лишь данные по военным операциям в Афганистане, Ираке и Сирии, но не оглашает средства, выделенные на борьбу с терроризмом в целом (после 11 сентября 2001 года и до начала 2019 года).

Авторы доклада утверждают, что в 2001-2018 годах Пентагон выделил на возможные военные операции за рубежом 1,895 триллиона долларов, а Госдеп США - 127 миллиардов долларов, что в сумме составляет 2,22 триллиона долларов.

Так, на военные операции, проводимые в Ираке с 2003 года, США выделили 822 миллиарда долларов, на операции в Афганистане с 2002 года - 975 миллиардов долларов, на операции в Пакистане - 10 миллиардов долларов, на операции в Сирии – 54 миллиарда долларов (с 2014 года).

Кроме того, США выделили на возможные военные операции в регионе 137 миллиардов долларов, говорится в докладе.

Вашингтон также выделил 23 миллиарда долларов на операцию «Благородный орел», которую США провели в 2001 году совместно с Канадой.

Кроме того, было установлено, что Пентагон за указанные годы увеличил свой бюджет из-за войн на 918 миллиардов долларов.

Расходы на лечение и социальное обеспечение военнослужащих, получивших ранения в вооруженных конфликтах после 11 сентября, составили 353 миллиарда долларов.

Авторы доклада утверждают, что из-за расходов на военные операции госдолг США достигнет 716 миллиардов долларов.

Ожидается, что в ближайшие годы расходы США на военные операции составят один триллион долларов.