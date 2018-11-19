Турецкий университет запустил первый в стране полноценный курс о кофе

Турецкий университет Окан в Стамбуле начал предлагать первый в Турции полноценный курс, посвященный полностью кофе, чем сразу же привлек внимание десятков потенциальных студентов, и просто любителей кофе.

Интерес к напитку, а следовательно и к приготовлению кофе в последнее время непрерывно растет в Турции. На самом деле это не совсем новое явление, поскольку турецкий кофе - это традиция и многовековая привычка для людей региона, но за последнее время распространились и стали популярными новые новые стили приготовления кофе.

Наблюдая за ростом популярности третьей волны кофеен и кофейных стилей в Турции, Университет Окана открыл первый в стране полный курс по кофе в рамках своего гастрономического отделения. Курсы проводятся сертифицированным инструктором по кофе и консультантом Дженком Гиргинолом в течение трех часов в неделю.

Курс состоит из различных тем, включая историю кофе, процесс выращивания кофе, эспрессо техники и т.д.. Поскольку классы не только включают теоретические уроки, студенты также получат возможность практиковать все то, чему они научились в прикладных классах.

Рассказывая о том, как студенты получат подробные знания по всем аспектам кофе, Гиргинол говорит: «Они узнают все подробности о кофе, который может быть подан в любом кафе, ресторане или гостинице. Студенты, которые принимают эти уроки, могут быть бариста или директорами в связанной компании после окончания курса».

Хотя с точки зрения потребления кофе Турция отстает от многих других стран со своими 550 граммами на человека в год, в отличие, скажем, от Финляндии, с ее 12 килограммов, или Италии с 7-8 килограммами, уровень потребления растет с каждым годом.