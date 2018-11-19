Асадитский муфтий прокомментировал дело Джамаля Хашакджи: "мы никогда не убивали оппонентов"

Асадитский муфтий Ахмад Хассун продемонстрировал в очередной раз высший пилотаж лицемерия и бесстыдства, решив прокомментировать дело Джамаля Хашакджи.

Слов нет, осудить убийство журналиста, совершенное саудовскими силовиками в стамбульском консульстве, можно даже, если ты сам являешься чиновником другого, не менее кровавого режима. Это выглядит странно, но в конце концов никто не говорил, что осуждать плохо дело можно только если сам совершаешь исключительно хорошие дела. Как мы знаем, в Исламе даже грешник должен осуждать грехи, не только свои, но и чужие.

Но дело в том, что Хассун решил воспользоваться саудовским провалом, чтобы сравнить КСА с государством, которому служит он сам, и которое, по его словам, ведет себя принципиально по-другому.

В коротком сообщении на телевидении Хассун заявил, что сирийский режим никогда (!) не убил ни одного политического оппонента.

«Пусть саудовцы испытают то, что мы переживаем. Мы надеемся, что люди узнают, что Сирия не убивала своих противников ни дома, ни за границей, но мы приглашали их к диалогу».

Как выглядит «диалог» асадитского режима с оппонентами, мы видим уже не первый год.