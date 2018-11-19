У Мальдивских островов — новый президент

В субботу вступил в должность новый президент Мальдивских островов - Ибрагим Мохамед Солих, ставший уже седьмым по счету президентом островного мусульманского государства в южной Азии.

Месяцы президентской гонки и последующей политической неопределенности после выборов наконец-то завершены. Мы писали уже о том, как Солих, 54-летний ветеран мальдивской политики, неожиданно победил Абдуллаха Ямина, чьи коррупционность и нарушение прав человека (достаточно сказать, что он посадил в тюрьму почти всех лидеров оппозиции) достали мальдивских избирателей.

В своем инаугурационном обращении к тысячам людей на национальном футбольном стадионе в столице Солих поклялся установить справедливость и бороться с коррупцией.

Однако, уже сейчас можно с уверенностью сказать, что у Солиха впереди — тяжелая борьба за восстановление стабильности и необходимость экономических реформ.

Прежде всего, Солиху придется что-то делать с огромным китайским долгом.

В своем выступлении Солих сказал, что Мальдивы были «в нестабильной финансовой ситуации» из-за «безрассудных проектов развития» и обратились за помощью из-за рубежа и к международным организациям ради стабилизации экономики.

При Ямине Китай выделил Мальдивам около 1,5 млрд. долларов на модернизацию основного международного аэропорта страны - моста, связывающего его с Мале, а также масштабные жилищные проекты в новом населенном центре.

Показатель задолженности составляет более четверти годового валового внутреннего продукта страны.

В марте Американский центр глобального развития определил Мальдивские острова как одну из восьми стран, подверженных высоким долговым кризисам из-за инвестиций из Китая. Чтобы избавиться от этого долга Мальдивы сейчас ведут переговоры с Индией, США и Саудовской Аравией.

Между тем, премьер-министр Индии Нарендра Моди, который был в числе 300 иностранных гостей, присутствовавших на инаугурации Солиха при его первом визите в страну, уже пообещал помощь.

Кроме того, Солиху придется начать расследования относительно наследия Ямина, , включая аресты диссидентов, убийства, исчезновения и кражу доходов от туризма в размере не менее 79 млн долларов, а также мошенничество. Солих, на церемонии принятия клятвы, пообещал раскрыть результаты таких расследований, чтобы Мальдивы могли «продвигаться вперед как нация».