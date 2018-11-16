Готов ли Вашингтон отдать Гюлена в обмен на Мухаммада бин Салмана?

В американской прессе появились сообщения о необычной сделке, на которую готова пойти администрация Трампа, чтобы чтобы успокоить Турцию в связи с убийством журналиста Джамаля Хашакджи — выдать Фетхуллаха Гюлена, которого в Турции обвиняют в создании террористической организации (известной как FETO) и попытке организовать военный переворот летом 2016 года. Об этом сообщает в частности NBC News со ссылкой на двух старших должностных лиц США и двух других людей, проинформированных о запросах.

По словам четырех источников, в прошлом месяце сотрудники администрации Трампа обратились к федеральным правоохранительным органам с просьбой изучить законные способы изгнания из США Фетхуллаха Гулена, чтобы попытаться убедить Эрдогана облегчить давление на правительство Саудовской Аравии.

Усилия включают в себя директивы в Департамент юстиции и ФБР о том, что официальные лица вновь открывают дело Турции о его экстрадиции, а также запрос в Департамент национальной безопасности о предоставлении информации о его правовом статусе, сказали четыре человека.

Они рассказали также, что Белый дом специально хотел получить информацию о статусе проживания Гюлена в США. Как известно, у Гюлена есть грин-карта, то есть постоянный вид на жительство. Он живет в Пенсильвании с конца 1990-х годов.

Как сообщается, все вышеназванные агентства оттолкнули назад запросы Белого дома.

«Сначала они закатывали глаза, но как только они поняли, что это серьезная просьба, сотрудники были в ярости», - сказал старший чиновник США, участвовавший в этом процессе.

«Сначала были броски для глаз, но как только они поняли, что это серьезная просьба, карьеристы были в ярости», - сказал старший чиновник США, участвовавший в этом процессе.

Представитель Совета национальной безопасности первоначально отказался комментировать эту историю, но после ее опубликования сказал в заявлении: «СНБ не участвовал и не знал о каких-либо обсуждениях, касающихся экстрадиции Фетхуллаха Гулена в связи со смертью Джамаля Хашакджи».

Государственный департамент, министерство юстиции и Департамент внутренней безопасности не ответили на просьбы журналистов о представлении комментариев.

Адвокат, представляющий Гюлен, тоже отказался от комментариев, как и ФБР.

Турецкая же сторона заявила, что не связывает эти два дела, и что расследование дела Хашакджи будет продолжено, даже если американцы пойдут на встречу Анкаре в деле Гюлена.

Напомним, что Саудовская Аравия имеет решающее значение для политики Трампа на Ближнем Востоке. Отношения Белого дома с принцем Мухаммадом являются ключевыми для целей Трампа противодействия Ирану и содействия достижению израильско-палестинского мирного соглашения. Турция является союзником США по НАТО, обладающим свидетельствами об убийстве Хашакджи, что неожиданно практически для всего мира поставило Эрдогана в выгодную для него позицию выразителя международного возмущения по поводу вины Эр-Рияда и убийства Хашакджи.



При этом Эрдоган уже не первый год требует от США отправить Гюлена обратно в Турцию. Один из вариантов, который недавно обсуждали официальные лица Турции и администрации Турции, предполагал, чтобы Гюлен переехал в Южную Африку, а не высылал его непосредственно в Турцию, если экстрадиция невозможна, заявили официальные лица США и люди, проинформированные об обсуждениях. Проблема в том, что США не имеют никаких юридических оснований для отправки Гюлена в Южную Африку, если только он не поедет добровольно.

Именно юридический аспект дела часто игнорируется турками, намеренно или ненамеренно, которые ждут, что США должны выдать Гюлена по запросу Анкары также просто, как это выдают гюленистов другие страны, или как сама Турция выдает различных диссидентов. Однако, американские эксперты уже неоднократно предупреждали, что экстрадиция или депортация человека, у которого уже много лет есть грин-карта, это весьма сложный и многоступенчатый юридический процесс.

Трамп и Эрдоган также недавно обсуждали еще один вариант снятия напряженности - освобождение турецкого банкира Мехмета Хакана Атиллы, который был приговорен в мае к 32 месяцам лишения свободы федеральным судьей США за его роль в схеме по уклонению от санкций США против Ирана. Эрдоган критиковал дело против Атиллы как политическое нападение, направленное на подрыв его правительства.

США и Турция в течение последних нескольких месяцев вели переговоры по ряду чувствительных дипломатических вопросов, в том числе соглашение об освобождении в прошлом месяце американского пастора Эндрю Брансона, который был заключен в тюрьму в Турции и соглашение о совместных американо-турецких военных патрулях в Манбидже, Сирия.

Но вопрос о Гюлене остается самым первым на повестке дня. И турецкие и американские чиновники подтверждают, что вопрос об экстрадиции Гюлена поднимается всякий раз, когда они встречаются вместе. А некоторые американские чиновники еще и говорят, что дело Хашакджи используется турками для давления на Трампа.

На самом деле, Трампу и его администрации, безусловно, и самим бы хотелось разобраться с делом Гюлена. Нынешний раз стал уже вторым, когда администрация просит соответствующие структуры рассмотреть дело Гюлена. Первый раз был всего через несколько недель после инаугурации Трампа и его связывали с рутинной работой новой администрации, которая пересматривала отношения с союзниками, а также с влиянием тогдашнего советника по национальной безопасности Майкла Флинна, чьи связи с Турцией подверглись тщательному расследованию расследования Роберта Мюллера в связи с вмешательством в российские выборы. Флинн, ушедший в отставку в феврале 2017 года, заключил соглашение с Мюллером в декабре прошлого года и сотрудничает с расследованием.

Но официальные лица из правоохранительных органов сообщили тогда и сейчас, что нет никаких доказательств того, что Гюлен нарушил законы США, и нет никаких законных оснований для его экстрадиции. Хотя Турция предоставила несколько коробок с документами, призванными доказать вину Гюлена, американцы признали эти доказательства несоответствующими стандартам экстрадиции.

Между тем напряжение нарастает. В минувшие выходные Эрдоган сказал, что он передал турецкую аудиозапись убийства Хашакджи в консульства США, Британии, Саудовской Аравии, французским и немецким правительственным чиновникам. Его комментарии были публичным напоминанием о доказательствах, которые Эрдоган может выложить когда угодно, если захочет оказать давление на США или Саудовскую Аравию.

Джон Болтон, советник по национальной безопасности Трампа, заявил во вторник, что официальные лица США, которые слушали запись из Турции, оценили ее, но не нашли в ней участия принца Мухаммада.

Саудовская Аравия еще не раскрыла местонахождение останков Хашакджи, а Турция продолжает оказывать давление на Эр-Рияд.