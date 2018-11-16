Тарика Рамадана отпускают под залог

Тарик Рамадан, который с февраля сидит в тюрьме во Франции по обвинению в изнасиловании двух женщин, в четверг выиграл в суде условное освобождение, хотя расследование самих обвинений продолжаются, сказал его адвокат AFP.

Парижский апелляционный суд вынес решение в пользу Рамадана после того, как 56-летний швейцарский ученый дал весомый аргумент в пользу освобождения. Его залог был установлен в размере 300 000 евро (340 000 долларов США) и требует от него сдать свой паспорт и отмечаться в полиции один раз в неделю.

«Куда я могу убежать?» - спросил он на своем слушании, которое стало его первым публичным появлением после лишения свободы.

В суде Рамадан сказал, что он не собирался становиться беглецом от правосудия, и добавил, что его рассеянный склероз означает, что он испытывал трудности с ходьбой после 10 месяцев взаперти.

«Я останусь во Франции и буду защищать свою честь и свою невиновность», - сказал известный Рамадан судьям в ходе слушания, которое стало его четвертой попыткой обеспечить свою свободу.

«Я хотел бы, чтобы вы приняли свое решение по своей совести, а не потому, что меня зовут Тарик Рамадан, и я демонизирован в этой стране», - сказал он.

Напомним, что Рамадан отрицает обвинения в том, что он изнасиловал женщин в 2009 и 2012 годах.