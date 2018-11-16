Самый быстрый поезд Африки начал работать в Марокко

Король Марокко Мухаммад VI и президент Франции Эммануэль Макрон провели церемонию запуска самого скоростного поезда в Африке, маршрут которого пролегает из северо-западного города Танжер в столицу Рабат.

По словам официальных лиц, железная дорога, известная как LGV, значительно сократит время в пути между промышленными и коммерческими центрами Касабланки и Танжера до двух часов и 10 минут вместо четырех часов и 45 минут.

Проект был завершен после семи лет работы и стоил 22,9 млрд. дирхамов (2,4 млрд. долларов США). Его совместно спонсировали Франция, Марокко, Саудовская Аравия, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты.

Марокко купило 12 двухэтажных высокоскоростных поездов французской группы Alstom, которые будут эксплуатироваться государственной железной дорогой ONCF, ожидающей, что шесть миллионов пассажиров будут пользоваться новой услугой ежегодно.

Король и президент Франции в четверг сели на поезд в Танжере после того, как им передал билет генеральный директор Национального управления железных дорог Марокко Мухаммада Раби Хли, сообщает государственное информационное агентство MAP.

В прошлом году министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан во время визита в Марокко (где он подписал кредитную сделку между ONCF и Французским агентством развития) назвал железную дорогу «самым быстрым поездом на африканском континенте».

Власти заявили, что этот проект является частью более крупного плана железных дорог, направленного на модернизацию транспортной системы Марокко и стимулирование экономики.

Однако запуск новой железнодорожной линии не прошел без противоречий.

Критику вызвала высокая стоимость, некоторые говорили, что проект не был в приоритете, и что эти деньги гораздо луче было потратить на здравоохранение и образование.

Критики также говорят, что проект подчеркивает несоответствие в расходах между севером и югом страны - обширные южные районы и крупные города, такие как Агадир, не имеют даже базового железнодорожного сообщения.

Крушение поезда в октябре около Кенитра, в 15 км к северу от Рабата, в результате которого погибли семь человек и были ранены еще 125 человек, вызвало дополнительную критику и призыв увеличить финансирование для повышения безопасности и инфраструктуры, а также пунктуальности основных железнодорожных услуг.