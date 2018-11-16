Суд признал, что лидеры "красных кхмеров" совершали геноцид мусульман

Камбоджийский режим «красных кхмеров» совершил «геноцид» во время террористического правления в 1975-1979 годы — признал в пятницу суде по военным преступлениям в Камбодже. Это постановление уже назвали историческим.

«Брат номер два» Нуон Чеа (92 года), и Кхиеу Сампхан, (87 лет), являются последними живыми лидерами коммунистической группы, которые жестоко управляли этой страной в Юго-Восточной Азии.

Трибунал возложил на них ответственность за гибель примерно 1,7 млн. камбоджийцев, а также признал их виновными в совершении преступлений против человечности и других нарушений Женевских конвенций.

«Суд ... считает, что преступления геноцида ... были совершены» против этнических вьетнамцев и мусульман чамов, заявил председательствующий судья Нил Нонн сказал.

Большая толпа зрителей, присутствовавших на сессии, включала и чамов, членов мусульманского этнического меньшинства.

Лах Сат, 72-летний чам из провинции Кампонг Чам, привез свою жену и четырех молодых внучек в пятницу на суд, сообщает TRT. World. Он говорит, что часто слышал, как люди говорили о процессе, а иногда смотрел его по телевизору, но решил, что пришло время увидеть это своими глазами.

Говоря о красных кхмерах, к нему приходят ужасные воспоминания о жизни под их властью в 1975-1979 годах, сказал он. Он напомнил, что чамы считались врагами и эксплуатировались без пощады, вынужденные заниматься интенсивным сельскохозяйственным трудом.

Лах Сат сказал, что его младший брат был убит красными кхмерами за то, что он не заботился о корове.

Осужденные лидеры уже отбывают пожизненное заключение после судебного процесса в 2011-2014 годы за преступления против человечности, связанные с принудительными депортациями и исчезновениями людей.

«Красные кхмеры» стремились добиться аграрной утопии, опустошив города, чтобы создать обширные сельские общины. Вместо этого их радикальная политика привела к тому, что было названо «авто-геноцидом» (то есть, геноцидом своего собственного народа) посредством голода, переутомления и казней.